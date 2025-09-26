Colisão entre moto e ônibus deixa dois mortos em Niterói; Vídeo
O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 5h50 e confirmou as duas mortes na Estrada Francisco da Cruz Nunes
26 de setembro de 2025
Um grave acidente envolvendo moto e ônibus na manhã desta sexta-feira (26) deixou dois mortos na Estrada Francisco da Cruz Nunes, conhecida como Estrada da Garganta, na altura do Largo da Batalha, em Niterói
O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 5h50 e confirmou as duas mortes. Ainda não há informações sobre a identificação das vítimas.
Com o impacto da colisão, a moto ficou completamente destruída.
*Em atualização