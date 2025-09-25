Niterói se prepara para a terceira etapa do Super Paddle

Niterói recebe a terceira etapa do Super Paddle 2025, tradicional competição de canoa havaiana que promete agitar suas águas. Com o apoio da Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL), o evento acontecerá em Itaipu, no dia 18 de outubro. A etapa será um dia repleto de superação, amizade e boas energias, reunindo atletas de diversas categorias.

Do aquecimento à premiação, cada detalhe foi planejado para os apaixonados por remar e competir. As inscrições já estão abertas e se encerrarão no dia 15 de outubro. Elas poderão ser feitas pelo Instagram oficial do evento: @superpaddle.21.

“O Super Paddle já faz parte do calendário esportivo de Niterói e é uma grande festa da canoa polinésia. Além da competição de alto nível, é um momento de integração, saúde e contato com a natureza. Temos orgulho de apoiar esse evento que representa tanto o espírito esportivo da nossa cidade, que hoje é referência no país na modalidade”, ressalta Luiz Carlos Gallo, secretário municipal de Esporte e Lazer de Niterói.

Cronograma de largadas:

1ª largada – 6h30 – 7 km – Modalidades: OC1 e V1 – Categorias: Estreante, NiJr. e M60

2ª largada – 7h45 – 7 km – Modalidades: OC1, V1 e OC2 – Categorias: Open, M40 e M50

3ª largada – 9h – 7 km – Modalidade: OC6 – Categorias: Estreante, Jr. e M60

4ª largada – 10h15 – 10 km – Categorias: M40 e M50

5ª largada – 11h45 – 10 km – Modalidades: OC6 e V3 – Categoria: Open

6ª largada – 13h45 – 10 km – Categoria: Mista (Estreante, Open, M40, M50 e M60)

Serviço:

Inscrição para a terceira etapa do Super Paddle 2025

Período: 25/09 a 15/10

Instagram oficial: @superpaddle.21