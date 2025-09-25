IML fechado: unidade de Itaboraí vai virar novo serviço; posto de Tribobó não tem previsão de reabertura

Fechado há mais de dez anos, o prédio do Instituto Médico Legal (IML) de Itaboraí, localizado no Centro, será inaugurado para outro serviço. A unidade, que realizava perícia legal até ser interditada em 2014, será transformada em um Serviço de Verificação de Óbito (SVO), que deve atender casos de mortes não-violentas. Os casos de mortes por crimes, causas externas ou violentas do município devem continuar sendo conduzidos para o IML de São Gonçalo - que, no momento, está fechado para obras por tempo indeterminado.

As obras no novo Serviço de Verificação de Óbito de Itaboraí têm previsão de conclusão em dezembro e vai começar a funcionar em 2026. Diferente dos IML, o SVO realiza exames periciais apenas em corpos de pessoas que morreram sem assistência médica ou por causas naturais desconhecidas. O Serviço deve ser operado pela Secretaria Municipal de Saúde de Itaboraí em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde do Rio; outros municípios da Região devem ser atendidos.

“O SVO será responsável por investigar e identificar as causas de mortes naturais sem diagnóstico definido, especialmente aquelas que ocorrem fora do ambiente hospitalar. A implantação do serviço permitirá melhorar o controle de doenças, compreender com mais precisão os motivos dos óbitos e planejar políticas públicas de saúde mais eficazes. Além de sua importância técnica, o SVO Regional garantirá um atendimento mais digno, ético e humanizado às famílias, oferecendo acolhimento e respeito em um momento delicado”, informou em nota, a Prefeitura de Itaboraí.

IML de SG segue fechado; corpos vão para Niterói

Enquanto isso, a unidade que está fechada agora é a do Posto Regional de Polícia Técnico-Científica (PRPTC) de São Gonçalo, localizado em Tribobó, que atende os casos de mortes violentas ou por causas externas ocorridos em Itaboraí desde 2014. Sede local do Instituto Médico Legal (IML), a unidade passa por obras de melhoria há meses e teve suas atividades interrompidas de forma temporária para a nova fase de intervenções.

PRPTC de São Gonçalo, em Tribobó, está na fase final de obras de melhoria, segundo Polícia | Foto: Enzo Britto

Diferentes de Itaboraí, a interdição em São Gonçalo não deve se estender indefinidamente, já que, segundo a Polícia Civil, a atual fase de obras é a etapa final. Ainda assim, o órgão estadual, que gere os IML, não informou uma data prevista para voltar a funcionar. O posto de Niterói, localizado no Barreto, vai atender os casos da unidade, de acordo com a Polícia.

“O objetivo da ação é melhorar o atendimento e oferecer um serviço mais eficiente à população. Durante a execução dos trabalhos, os atendimentos na área de atuação da unidade está sendo encaminhada, de forma temporária, ao PRPTC de Niterói, que está atendendo a região”, informou em nota a Polícia Civil.

Segundo Polícia, casos do IML de Tribobó estão sendo levados "de forma temporária, ao PRPTC de Niterói" | Foto: Enzo Britto

Maricá segue sem IML

Com a mudança temporária, os casos de morte violenta em São Gonçalo e Itaboraí devem se somar aos casos já atendidos pelo IML do Barreto, que já recebe ocorrência de Niterói e Maricá. A Polícia Civil não informou se há planos para a criação de novos postos de Polícia Técnico-Científica na região atendida pelo 4ª Departamento de Policiamento de Área (DPA).

Com isso, Maricá deve seguir sem um IML próprio. Em nota, a Prefeitura do município informou que “não há previsão de parceria com a Secretaria de Estado de Polícia Civil para instalação de um Posto Regional de Polícia Técnica e Científica na cidade.