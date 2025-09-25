Funasg oferece serviços de fonoaudiologia em sua sede, no Centro

A Fundação de Assistência à Saúde dos Servidores de São Gonçalo (Funasg) realiza diversos atendimentos médicos em sua sede, na Rua Aluísio Neiva, 808, Centro. Uma das especialidades é fonoaudiologia. Os atendimentos na Funasg são realizados para servidores ativos e inativos da Prefeitura de São Gonçalo e seus dependentes.

A fonoaudiologia é uma área que foca na prevenção, avaliação e tratamento de distúrbios da comunicação humana, incluindo voz, fala, linguagem, audição e deglutição.

A fonoaudióloga Priscila Silveira atende, em sua maioria, crianças (dependentes dos servidores públicos municipais) com atraso de fala, atraso de linguagem e dificuldades e transtornos de aprendizagem.

“Realizamos, geralmente, uma avaliação para entender se o atraso pode ser ‘por falta de estímulo’. Caso seja, orientamos a família e a escola para que a criança ‘dê conta do atraso’. Se for identificado um transtorno, a criança volta para o pediatra que o encaminhou para receber um novo diagnóstico, e segue no atendimento aqui para tratamento das questões de comunicação, de fala, na leitura. O trabalho na fono é de intervir para diminuir o prejuízo dessa criança”, destacou Priscila.

Raquel Ribeiro Tavares orienta pacientes para promover a preservação da saúde vocal. Ela atuou no Projeto Provoz Funasg – Saúde Vocal do Professor que, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, forneceu orientações para promover a preservação da saúde vocal e o bem-estar dos professores da rede municipal. Ela segue atuando com acompanhamentos a professores do projeto e outros profissionais, além dos que precisarem de atendimento na Funasg.

“Os pacientes que eu atendo possuem demanda de voz, problemas neurológicos, disfagias mais leves e motricidade orofacial, pessoas com alguma questão na articulação ou que usam aparelhos ortodônticos. Primeiro, eu dou informação para que os pacientes entendam na consulta e depois realizamos exercícios”, afirmou Raquel.

“Nossos profissionais estão aqui prontos para realizar o melhor atendimento possível aos servidores. Cuidar da saúde dos nossos servidores visa garantir um melhor atendimento à população. Estamos com uma nova recepção, computadores e impressoras novas, além de um novo sistema, mais rápido e informatizado, e as carteirinhas digitais e-Funasg. Vamos seguir melhorando para oferecer o melhor que pudermos para os nossos servidores”, destacou Eugênio Abreu, presidente da Funasg.

Para agendar seu atendimento, basta entrar em contato com a Funasg pelo número de Whatsapp (21) 99254-4448.

Outras especialidades – Criada em 2011 para oferecer assistência médica e mais qualidade de vida para os servidores públicos concursados municipais de São Gonçalo, a Funasg oferece diferentes serviços ao funcionalismo público. Dentre as especialidades médicas estão Cardiologia, Ginecologia, Neurologia, Clínico Geral, Dermatologia, Endocrinologia, Nutricionista, Fonoaudiologia, Odontologia, Fisioterapia, Pediatria, Psicologia e Serviço Social, além de exames como análises clínicas, ultrassonografia, mamografia, eletrocardiograma e ecocardiograma. Os profissionais da saúde da Funasg realizam atendimentos de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Serviço:

A Funasg funciona na Rua Aluísio Neiva, 808, Centro de São Gonçalo.