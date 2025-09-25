Dia de Corpus Christi poderá se tornar feriado estadual; saiba mais

O Dia de Corpus Christi poderá se tornar feriado no Estado do Rio de Janeiro. É o que prevê o Projeto de Lei 5.639/25, de autoria original dos deputados Márcio Gualberto (PL) e Fred Pacheco (PMN), que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou, em primeira discussão, nesta quinta-feira (25/09). A medida ainda precisa passar por uma segunda votação na Casa.

Atualmente, a data é considerada um ponto facultativo federal, o que significa que estados e municípios têm autonomia para decidir localmente. Os autores da norma enfatizaram que o Estado do Rio será pioneiro entre os 27 entes federativos ao decretar o feriado a nível estadual. O Dia de Corpus Christi já é feriado em alguns municípios brasileiros, como a capital paulista, mas ainda não é oficial em nenhum estado do Brasil. A data é uma solenidade religiosa cristã, para celebrar o “corpo de cristo” e o sacramento católico da eucaristia. É sempre comemorada 60 dias após a Páscoa, normalmente em uma quinta-feira.

O presidente Bacellar enalteceu a atuação em conjunto dos deputados da Alerj em prol desse projeto. “Temos compromisso com a Igreja Católica, mas acima de tudo com o povo fluminense. Eu nada mais fiz que minha obrigação de pautar o projeto, por respeito à igreja. Com isso, conseguimos fazer essa votação em tempo recorde e com trabalho em conjunto, pois aqui ninguém brilha sozinho”, comentou.

Além da importância religiosa da data, Gualberto sublinhou que a medida será benéfica para o turismo. Na cidade de São Gonçalo, por exemplo, é confeccionado anualmente o maior tapete de sal da América Latina, atraindo milhares de visitantes. O parlamentar pontuou ainda que a fé cristã também faz parte da cultura da população do Rio de Janeiro.

"Com esse feriado religioso, as famílias poderão, de maneira mais tranquila, adorar nosso Cristo. O dia de quinta-feira é o dia de adoração ao Santíssimo na Igreja Católica e, nesta quinta-feira, está sendo aprovado o projeto para fazer do Rio de Janeiro o primeiro estado a tornar feriado o Dia de Corpus Christi. Também ganham com isso os empresários, porque nós temos o turismo religioso. Portanto, é uma conta de ganha-ganha", afirmou Gualberto.

Já Fred Pacheco, por sua vez, salientou que a aprovação da proposta é um importante reconhecimento aos valores cristãos, além de incentivar o exercício da fé. “O deputado Gualberto e eu somos católicos praticantes e representamos nossas bandeiras com muita coragem. A gente sabe e evidencia a importância de ter nosso Cristo Rei cada vez mais vivo e esse feriado fortalece o campo democrático para que possamos exercer nossa fé e a nossa religiosidade onde estivermos", disse.

Votação

A proposta foi votada a partir de um acordo de procedimento celebrado entre o presidente da Alerj, deputado Rodrigo Bacellar (União), o presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), deputado Rodrigo Amorim (União) e um dos decanos da Casa, o deputado Luiz Paulo (PSD). Os três também se tornaram coautores da medida. Inicialmente, a proposta em votação era de autoria apenas de Márcio Gualberto, mas o deputado Fred Pacheco também tinha um projeto similar em tramitação. O parecer da CCJ solucionou a questão, juntando as duas propostas.