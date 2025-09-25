Rodoviários em estado de greve se reúnem com prefeito de SG

Representantes do Sindicato dos Rodoviários de Niterói a Arraial do Cabo (Sintronac) se reúnem nesta sexta-feira (26/9), às 16h, com o prefeito de São Gonçalo, Capitão Nelson, para buscar soluções sobre o estado de greve decretado pela categoria em uma série de assembleias e a crise dos ônibus no município, cujos empresários se recusam a participar das negociações da campanha salarial dos trabalhadores este ano.

A audiência, marcada para o gabinete do prefeito, foi solicitada pelo Sintronac, que realizou, nesta quinta-feira (25/9), em Niterói, a última rodada de assembleias, que definiu a pauta de reivindicações da categoria e aprovou, por aclamação, o estado de greve para as linhas municipais de São Gonçalo.

A proposta dos trabalhadores, que será encaminhada ao sindicato dos empresas, Setrerj, por ofício, inclui 15% de reajuste salarial, cesta básica de R$ 600,00 e o fim da circulação de dinheiro nos ônibus, com a implantação de um sistema de cobrança de passagens inteligente, que aceite PIX e cartões bancários.

Caso as empresas de São Gonçalo se recusem a participar das negociações salariais, os rodoviários do município não terão os benefícios resultantes do acordo coletivo, que abrange os municípios do Leste Fluminense, incluindo Niterói, Itaboraí, Maricá e Tanguá. A região passaria a ter dois pisos salariais para funções iguais.

“Por isso a categoria está determinada a entrar em greve. Não vamos permitir pisos salariais diferentes para trabalhadores ocupando as mesmas funções. Isso é ilegal e imoral. Já demos nossa cota de sacrifício na pandemia. Desta vez não vamos ceder mais. A categoria é a mesma, a profissão é a mesma e o exercício dela é o mesmo. Não vamos ter dois salários em uma mesma região”, afirma o presidente do Sintronac, Rubens dos Santos Oliveira.

O estado de greve, devidamente comunicado à população, às empresas e às autoridades públicas, incluindo o judiciário, garante ao Sintronac decretar uma greve sem precisar de uma nova assembleia a partir da data-base da categoria, que é 1º de novembro.

Fake news em Maricá – Está circulando em Maricá e nas redes sociais um panfleto de autoria desconhecida, que alerta sobre uma paralisação de rodoviários dos ônibus “vermelhinhos” em 12 de outubro. Esta informação é falsa, assim como o motivo alegado para o movimento: a violência nos coletivos, que circulam dentro do município. Não houve assembleia neste sentido e os trabalhadores não se mobilizarão por uma causa, que os afaste da prioridade da categoria, que é a campanha salarial. Como haverá licitação para linhas de ônibus municipais na cidade no próximo mês e eleições ano que vem, é possível que esse tipo de divulgação mentirosa esteja sendo feita por pessoas que têm interesse econômico ou político em desestabilizar o sistema de transporte público gratuito da cidade e causar pânico na população.