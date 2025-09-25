Toyota paralisa produção em todas as fábricas do Brasil

A Toyota paralisou as atividades em todas as suas fábricas no Brasil, sem previsão de retorno, após uma micro explosão atmosférica destruir a sede de motores da empresa, que fica em Porto Feliz (SP).

Com as fábricas fechadas, a produção do Yaris Cross, Yaris, Corolla e Corolla Cross foi interrompida. A Toyota é a quinta maior fabricante do Brasil, atrás de Stellantis, Volkswagen, General Motors e Hyundai.

A paralisação, que pode durar até 2026, se dá pela falta de motores, que são produzidos pela Toyota, justamente na sede de Porto Feliz.

O Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba e Região garantiu que pelo menos no município, a empresa não fará corte de funcionários. De acordo com a entidade, o complexo garante 4.500 empregos.

“O Sindicato garante que não haverá demissões. A relação de confiança construída ao longo dos anos sempre permitiu encontrar soluções em situações difíceis, como na pandemia. Agora, diante da crise climática que interrompeu a produção em Sorocaba, Porto Feliz e Indaiatuba, estamos mais uma vez mobilizados para assegurar tranquilidade aos trabalhadores e alternativas que mantenham a indústria ativa", disse Leandro Soares, presidente dos Metalúrgicos de Sorocaba.

Soares afirmou ainda que os funcionários da unidade de Sorocaba entraram em férias coletivas. O mesmo ocorrerá em Porto Feliz, onde os funcionários usaram o banco de horas e posteriormente vão entrar no mesmo regime.

A Toyota anunciou em 2024 que fará um ciclo de investimento de R$ 11 bilhões para o Brasil até 2030, sendo R$ 5 bilhões já em 2026. Grande parte desse valor será usado para ampliar a fábrica de Sorocaba (SP) e estruturar os próximos lançamentos da marca.