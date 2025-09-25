São Gonçalo garante aulas gratuitas de handebol em Santa Izabel

O projeto é uma iniciativa da Fundação de Artes, Esporte e Lazer de São Gonçalo (Faelsg), junto ao Ministério do Esporte - Foto: Divulgação

O handebol é um esporte caracterizado por ser dinâmico, exigindo coordenação, resistência e agilidade de quem o pratica. A modalidade está incluída no Projeto Esporte em Ação e acontece no núcleo 15, no bairro Santa Izabel.

Cerca de 60 gonçalenses participam das aulas de handebol, que acontecem às terças-feiras, das 17h30 às 19h, e às quintas-feiras, em horário integral, das 17h30 às 21h. O núcleo fica na quadra da Escola Municipal Célia Pereira da Rosa, na Rua Auta Rosa, em Santa Izabel.

O instrutor do núcleo, Marco Aurélio Cunha, conta que a atividade é de grande valia para diversos jovens da região.

“É muito importante ter os instrutores para mostrar a eles como o esporte beneficia a vida e como lidar com as dificuldades. Eu e o professor João Pedro trabalhamos muito o desenvolvimento emocional e a interação com os outros colegas. O projeto atrai muitas pessoas, a quadra hoje está cheia de crianças e jovens que poderiam estar nas ruas, sem nenhum incentivo”, disse.

O projeto é uma iniciativa da Fundação de Artes, Esporte e Lazer de São Gonçalo (Faelsg), junto ao Ministério do Esporte. Para participar de um dos 20 núcleos espalhados pelo município, basta ir até o local, no horário da aula. Confira todos os endereços e modalidades através do link: https://www.saogoncalo.rj.gov.br/fundacao-de-artes-esporte-e-lazer/nucleos-do-esporte-em-acao/.

O aluno Jean de Oliveira, de 17 anos, faz questão de se dedicar ao esporte e chamou os seus irmãos para participar das aulas de handebol.

“Eu estudava nessa escola e soube do projeto. Decidi vir para conhecer esse esporte e gostei tanto que trouxe meus irmãos. No início, estávamos inseguros, mas hoje todos nós já evoluímos bastante aqui nas aulas. Comecei a praticar esporte através do futebol, gostei demais do handebol também e não deixo de participar”, afirmou o gonçalense.