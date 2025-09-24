Capotamento na RJ-106 deixa quatro crianças feridas em São Gonçalo

Um homem de 29 anos que estava no mesmo veículo recusou atendimento - Foto: Reprodução/ internet

Na manhã desta quarta-feira (24), um carro capotou na RJ-106, próximo ao bairro Arsenal, em São Gonçalo, deixando quatro crianças feridas, elas têm entre 3 e 13 anos de idade.

Além das crianças, uma mulher de 34 anos também precisou de atendimento médico e foi levada ao Hospital Estadual Alberto Torres. Um homem de 29 anos que estava no mesmo veículo recusou atendimento.

Os bombeiros foram acionados por volta das 7h40 e prestaram os primeiros socorros ainda no local. As causas do acidente seguem sob investigação, e o estado de saúde das vítimas ainda não foi divulgado.