São Gonçalo realiza mais um leilão de veículos

A visitação ao pátio para inspeção visual dos veículos já pode ser feita e acontecerá até o dia 6 de outubro - Foto: Divulgação

A Secretaria de Meio Ambiente e Transportes da Prefeitura de São Gonçalo realizará um novo leilão de veículos. O pregão online acontecerá no dia 7 de outubro, às 10h. Os veículos leiloados foram apreendidos ou removidos no município.

Para participar, basta acessar o site do leilão pelos links: https://eblonline.com.br/lotes/253 e https://eblonline.com.br/lotes/258, realizar o cadastro e ofertar seus lances via internet, acompanhando os lances de terceiros. Apenas poderão participar do leilão dos lotes classificados como conservados os compradores residentes do Estado do Rio de Janeiro ou com declaração de residência no Estado, conforme disposto pelo Detran-RJ.

Todos os veículos leiloados são automóveis que não foram reclamados por seus proprietários em um prazo de 60 dias a contar da data do recolhimento, conforme o artigo 328 do Código de Trânsito Brasileiro. Os proprietários já foram notificados. Para acessar o edital do leilão, basta clicar no link https://www.saogoncalo.rj.gov.br/meio-ambiente-e-transportes/publicacoes/

A visitação ao pátio para inspeção visual dos veículos já pode ser feita e acontecerá até o dia 6 de outubro, no horário das 9h às 12h e das 14h às 17h, de segunda a sexta-feira, e de 9h às 12h, aos sábados, na Rua Doutor Nilo Peçanha, 246, Centro. Na inspeção visual é vedada quaisquer outros procedimentos tais como manuseio, experimentação e remoção de peças. Não há visitação aos domingos, feriados e no dia da realização do leilão.