Fluminense tropeça contra o Lanus, no Maracanã, e deixa Sulamericana

O Fluminense está fora da Copa Sul-Americana. Na noite desta terça-feira (23), o Tricolor ficou no empate por 1 a 1 com o Lanús, no Maracanã, resultado que garantiu a classificação dos argentinos para a semifinal da competição. No placar agregado, os hermanos avançaram por 2 a 1.

Canobbio abriu o marcador para o Flu ainda no primeiro tempo, mas Aquino deixou tudo igual na etapa final, frustrando a reação dos cariocas. A partida, marcada por bom público, também foi interrompida por um episódio lamentável nas arquibancadas. O segundo tempo só começou com 20 minutos de atraso após confusão entre torcedores do Lanús e a Polícia Militar.

