Unidades de Saúde da Família de Itaipuaçu atendem a população neste sábado (27/09)
Iniciativa integra a abertura distrital dos serviços de Atenção Primária aos fins de semanas, com consultas multiprofissionais, vacinação, curativos, dentre outros
A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Saúde, promove neste sábado (27/09), das 8h às 14h, uma ação de atendimentos multiprofissionais distritais nas Unidades de Saúde da Família (USF) de Itaipuaçu. A proposta é ampliar a oferta de serviços da Atenção Primária na região, com funcionamento das USF Recanto, Josefa Xavier Leal (São Bento da Lagoa), Jardim Atlântico, Milton dos Santos (Itaocaia Valley), Carlos Marighella (MCMV) e Santa Rita.
Durante o dia de mobilização, os moradores do distrito terão acesso a uma série de serviços, incluindo consultas multidisciplinares, orientações de prevenção e promoção à saúde, aplicação de vacinas previstas no Calendário Nacional de Vacinação, realização de curativos, testes rápidos para Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) e entrega de medicamentos.
As equipes de saúde também estarão envolvidas em atividades de cadastro, atualização de informações e visitas domiciliares, reforçando o acompanhamento integral das famílias.
Para o secretário de Saúde, Marcelo Velho, a iniciativa fortalece o vínculo entre os moradores e a rede de saúde, assegurando um cuidado mais próximo.
“O objetivo é levar a Atenção Primária para cada vez mais perto das pessoas, garantindo acesso facilitado e resolutivo em diferentes pontos do município. Ações como esta reforçam nosso compromisso de cuidar da população de forma integral continuamente”, destacou.
A subsecretária de Promoção e Atenção Primária, Regina Ferreira, também ressaltou a importância da ação distrital.
“Quando as unidades de todos os distritos abrem em conjunto e oferecem múltiplos serviços, conseguimos ampliar a assistência e melhorar o acompanhamento das famílias. Com isso, fortalecemos a saúde preventiva, oferecendo vacinação, consultas multiprofissionais e outros serviços. Participe!, acrescentou.
USFs com atendimentos neste sábado (27)
8h às 14h
USF Josefa Xavier Leal (São Bento da Lagoa) - Rua Alcides Francisco da Cruz (esquina com a Rua Dezessete de Novembro), s/n, loteamento Praia de Itaipuaçu
USF Jardim Atlântico - Rua 36 (esquina com Rua 53), lote 01, quadra 206
USF Carlos Marighella - Rua Áustria, s/nº, condomínio MCMV de Itaipuaçu
USF Milton dos Santos (Itaocaia Valley) - Rua Tocantins, s/n, próximo à Escola Municipal Rita Sampaio Cartaxo, Itaipuaçu
USF Santa Rita - Rua 36, quadra 433 (esquina com Rua 83), Jardim Atlântico Leste
USF Recanto - Rua Engenheiro Domingos Barbosa, s/n, Itaipuaçu