Debate em museu de Niterói nesta quarta (24) discute fusão entre estados da Guanabara e do Rio

Acontece nesta quarta-feira (24), a partir das 14h, um debate sobre a fusão que transferiu a capital fluminense de Niterói para o Rio de Janeiro. Realizado através do Programa de Pós-Graduação em História (PPGH) da Universidade Salgado de Oliveira (Universo), o debate “Caminhos e desencantos: os 50 anos da fusão dos estados da Guanabara e do Rio de Janeiro” acontece no Museu da Justiça de Niterói.

A conversa é mediada pelo professor José Luís Honorato Lessa, do PPGH-UNIVERSO, e conta com a participação dos professores doutores Américo Freire, da Fundação Getúlio Vargas (FGV), e Luiza Cavalcanti, que defendeu uma tese de doutorado sobre a fusão dos estados na Universidade Federal Fluminense (UFF).

O debate é livre para todos os públicos e pretende resgatar detalhes de um importante episódio da história recente do Rio. A entrada é franca e começa às 14h, no Salão do Tribunal Pleno do Museu da Justiça em Niterói, sediado na Praça da República, no Centro de Niterói.