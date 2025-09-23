Semana Nacional de Trânsito terá simulado de incidente com múltiplas vítimas em Itaboraí

A Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Transportes, realizará na próxima quinta-feira (25), às 10h30, um Simulado de Incidente com Múltiplas Vítimas (IMV) na Praça Marechal Floriano Peixoto, no Centro.

A ação integra a Semana Nacional de Trânsito, que este ano tem como tema: “Desacelere, seu bem maior é a vida”. O objetivo é conscientizar motoristas, pedestres e toda a população sobre a importância de atitudes responsáveis no trânsito, além de preparar as equipes para atuarem em situações de emergência.

O simulado, aberto ao público, vai recriar uma situação de emergência para mostrar a atuação das equipes, destacar a importância do uso correto dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e mostrar os riscos envolvidos.

O secretário municipal de Transportes, Marcelo Figueiredo, destacou a relevância da iniciativa para o município.

“Esse exercício prático é fundamental para garantir que nossas equipes estejam preparadas para agir de forma rápida e eficaz em situações reais. Mais do que um treinamento, é também um momento de conscientização da população sobre a importância de cada um fazer a sua parte para termos um trânsito mais seguro”, afirmou o secretário.

Com esta iniciativa, a gestão municipal reforça seu compromisso com a segurança viária e a preservação de vidas, incentivando a construção de um trânsito mais humano, seguro e consciente em Itaboraí.