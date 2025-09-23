Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio acumulado em R$ 48 milhões

O prêmio está estimado em R$ 48 milhões - Foto: Reprodução/Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

O prêmio está estimado em R$ 48 milhões - Foto: Reprodução/Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

As seis dezenas do concurso 2.918 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 48 milhões.

Leia também:

Polícia prende hacker que causou prejuízo de R$ 1 milhão

Homem é preso em flagrante por furto de cabos de internet em Niterói; Vídeo

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.