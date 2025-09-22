Subtenente é afastado pela PM do Rio por postagem sobre morte de Charlie Kirk

Um subtenente do Depósito Central de Munição (DCMun) foi afastado pela Polícia Militar do Rio de Janeiro após fazer postagens referentes a morte do ativista político norte-americano Charlie Kirk. O militar comemorou a morte de Kirk, que aconteceu no último dia 10, durante um evento em uma universidade nos Estados Unidos.

"Sorriso no rosto pela morte de Charles Kirk, repentina, sem tempo de arrependimento, inferno garantido kkkkk, enfia o visto no olho do c*, EUA kkk", publicou o policial.

A mensagem teve uma reação imediata da PM, que classificou a conduta como incompatível com os princípios da corporação. Segundo o comando, o policial já havia apresentado postagens anteriores consideradas inadequadas, muitas vezes enquanto usava o uniforme da PM.

"A Corregedoria Geral da Corporação instaurou um Procedimento Administrativo Disciplinar em relação ao militar. Tal iniciativa se deu diante das reiteradas postagens nas redes sociais realizadas pelo policial, inclusive fardado, proferindo comentários questionáveis e que estão sob avaliação", disse a PM, em nota.

Além do afastamento, foi revogado o porte de arma e a cédula de identidade funcional do subtenente, que agora responde a um Processo Administrativo Disciplinar na Corregedoria-Geral. O procedimento apura possíveis infrações graves ao Regulamento Disciplinar e ao Código de Conduta Ética Profissional.