Ator global discute e troca ofensas com mulher durante manifestação

O ator Luis Miranda discutiu com uma mulher não identificada e a chamou de nomes como "otária" e "babaca"

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 22 de setembro de 2025 - 16:17
O ator Luis Miranda, de 55 anos, foi filmado discutindo com uma mulher não identificada durante uma manifestação contra a PEC da Blindagem e o projeto da anistia, realizado na orla da praia de Copacabana, Zona Sul do Rio, no último domingo (21). No ar com a novela "Êta Mundo Melhor!", o ator trocou ofensas e chamou a mulher que discutia com ele, por nomes como "otária", "babaca" e "racista". Ele falou sobre o caso. 

O momento foi filmado por um manifestante e repercutiu nas redes sociais. Nas imagens, Luis Miranda manda a mulher ir para casa após ouvir dela que ele "não tem vergonha na cara". Em seguida, o ator a chama de "otária", e ela retruca: "otário é você, seu porco". 

O vídeo termina com a mulher se afastando e sendo vaiada por Luis Miranda, Sergio Guizé e Jeniffer Nascimento, que acompanhavam o ator na manifestação.

"O que aconteceu ontem foi apenas um episódio isolado com uma pessoa que buscava chamar atenção em meio a uma pauta tão importante para o nosso país. Não quero dar a esse episódio mais relevância do que merece. Prefiro destacar a grandeza do dia de ontem: Copacabana tomada de gente, o povo unido e mostrando sua voz contra a PEC da Blindagem. Foi emocionante e histórico", comentou Luiz. 

Ator Luis Miranda em manifestação contra a PEC da Blindagem
Ator Luis Miranda em manifestação contra a PEC da Blindagem |  Foto: Reprodução/instagram
Luis Miranda com Eduardo Moscovis, Jeniffer Nascimento, Claudia Abreu e Sergio Guizé na manifestação com a PEC da Blindagem
Luis Miranda com Eduardo Moscovis, Jeniffer Nascimento, Claudia Abreu e Sergio Guizé na manifestação com a PEC da Blindagem |  Foto: Reprodução/Instagram

