Niterói recebe 3ª edição da Niterói Expo Geek

Nos dias 04 e 05/10, das 10h às 20h, o Caminho Niemeyer recebe a 3ª edição da Niterói Expo Geek, um dos maiores eventos da cultura pop e geek do Estado do Rio de Janeiro. O festival já se consagra como ponto de encontro para fãs de todas as idades e promete, mais uma vez, transformar o em um verdadeiro multiverso de experiências únicas.

O evento, que tem entrada gratuita, promete atrair centenas de apaixonados por games, quadrinhos, animes, k- pop, literatura fantástica, tecnologia e todas as vertentes da cultura geek.

A programação está recheada de atrações: concursos de cosplay e K-pop, torneios de eSports, oficinas de quadrinhos e toy art, exibição da premier do curta Originários, Artists Alley, Beco dos Artesãos, apresentações, show da banda DuckTails, feira de ciência e tecnologia, SwordPlay, experiências de RPG, boardgame, cardgame, swordplay, fliperamas, modelismo, indies games com a Associação de criadores de jogos do Rio de Janeiro (ACjogos), exposições de brinquedos com o Museu Rebobina, além da Feira de Quadrinhos Nitcomics.

Entre os destaques, o público poderá curtir as entrevistas com os dubladores Guilherme Briggs, Fernanda Baronne e Flávia Saddy, o Dia do Super-Herói Brasileiro 2025, que é comemorado dia 24/10, e que valoriza a produção nacional de quadrinhos. Também terá a 3ª edição do concurso literário Contos Fantásticos Niteroienses, o game show interativo Geek Versus, e o fórum de debates Geek Summit. O evento também contará com espaços especiais como a Arena K-pop e Cosplay, o Estúdio de Fotos para Cosplayers, a Make Geek, além de lançamentos exclusivos, estandes temáticos, food trucks e muito mais.

Para fechar o evento com chave de ouro, no domingo dia 05/10, haverá a apresentação da Orquestra Sinfônica Popular Raul de Barros (OSPRB) tocando clássicos do universo geek.

A Niterói Expo Geek é considerada um espaço de convivência, aprendizado e celebração da diversidade cultural que compõe o universo geek. É o momento de reunir famílias, amigos e fãs em torno de paixões compartilhadas, reforçando o papel de Niterói como polo de inovação cultural e criativa.

“Nosso objetivo é oferecer uma experiência inesquecível, que vai muito além do entretenimento. A Niterói Expo Geek é um festival que conecta pessoas, celebra talentos e movimenta a economia criativa da cidade”, destaca Alexandre Lage, CEO da Rádio Esfera, produtora do evento.

A classificação etária é 12 anos e menores de 12 entram comente acompanhados por um dos pais e/ou responsável e a entrada gratuita.