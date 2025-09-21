Municipal de São Gonçalo recebe mais três espetáculos nesta semana

A programação cultural desta semana no Teatro Municipal George Savalla Gomes começa nesta quarta-feira (25), com o Momento Salvatori, grupo formado por mais de 30 artistas da terceira idade da cidade. O projeto tem objetivo de oferecer seresta ao grande público, de forma acessível e gratuita na região central de São Gonçalo. O evento começa às 19h, com classificação livre e entrada gratuita.

Já na sexta-feira (26) e sábado (27), às 19h, é a vez do espetáculo “Ninguém me Ensinou a Morrer”. A peça acompanha a jornada de seis alunos a caminho da escola, que iniciam uma reflexão sobre a finitude da vida. A partir de matérias escolares aparentemente convencionais, os jovens exploram a relação entre vida e morte, revelando descobertas inesperadas e percorrendo caminhos inexplorados.

Com a linguagem potente do teatro, o espetáculo convida o público a refletir criticamente sobre as injustiças e violações de direitos enfrentadas por crianças e adolescentes nas periferias urbanas, despertando empatia, diálogo e engajamento social. A classificação do evento é de 14 anos e os ingressos podem ser encontrados no Sympla com opções de ingressos com meia entrada e inteira.

Para encerrar o final de semana, no domingo (28), às 19h, o teatro recebe “Mudança de Hábito”. Após testemunhar um crime, Deloris Van Cartier, uma irreverente cantora de boate, é forçada a se esconder em um convento para garantir sua segurança. Em meio a um ambiente totalmente oposto ao seu estilo de vida, ela usa seu talento musical para transformar a rotina das freiras, trazendo alegria, união e uma nova forma de enxergar a fé. A classificação do evento é a partir de 12 anos e a venda de ingressos é direto com a produção, no número: (21 98660-5550).