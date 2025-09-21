Portuguesa é campeã da Copa Rio

Em um belo jogo com o estádio lotado, a Portuguesa venceu pelo placar de 2 a 0, o América, na noite desse sábado (20), no Luso-Brasileiro, no segundo jogo da final da Copa Rio.

Os gols foram marcados por Hugo Iglesias e Elicley. A equipe conseguiu reverter o placar após perder o primeiro jogo por 1 a 0.

Ess foi a quarta conquista da Copa Rio, do time da Ilha do Governador, que agora só fica atrás do Volta Redonda, que levantou a taça em cinco oportunidades.

Com a conquista, o clube vai disputar a série D do Campeonato Brasileiro de 2026, enquanto o América terá uma vaga na Copa do Brasil, do ano que vem.

A FERJ publicou uma nota parabenizando a Associação Atlética Portuguesa, seus atletas, comissão técnica, diretoria, funcionários e sua apaixonada e carismática torcida por mais uma conquista da Copa Rio.