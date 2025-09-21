Botafogo vence o Galo e dorme no G-4

O Botafogo voltou a vencer no Campeonato Brasileiro, após a vitória de 1 a 0, sobre o Atlético Mineiro, no estádio Nilton Santos, neste sábado (20). O Alvinegro jogou o segundo tempo inteiro com um jogador a menos e o gol da partida foi marcado pelo uruguaio Santi Rodriguez.

Menos de dez meses depois de conquistar a glória eterna, o Botafogo voltou a vencer o Galo, durante uma partida realizada em um sábado e com um jogador a menos, repetindo o feito do dia 30 de novembro de 2024.

O Alvinegro começou a partida tendo mais posse de bola, mas tinha dificuldade para furar a defesa atleticana no 11 contra 11. A melhor oportunidade da equipe no primeiro tempo, foi uma chance clara perdida por Vitinho dentro da área.

No fim do primeiro tempo o atacante espanhol Chris Ramos foi expulso, por dar um cotovelada em Igor Gomes. Mesmo com um jogador a menos, o técnico Davide Ancelotti optou por não mexer na equipe.

No início do segundo tempo, Montoro fez uma bela jogada, dando um drible desconcertante para deixar o marcador no chão e depois cruzar na cabeça de Santi Rodriguez, que marcou seu primeiro gol com a camisa do Botafogo.

No restante da partida, a equipe teve uma postura mais defensiva, tentando achar um contra ataque perfeito para machucar o adversário. O Galo ficou mais com a bola na segunda etapa, mas pouco soube o que fazer com ela.