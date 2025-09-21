PM prende homem em flagrante por furto de cabos de semáforo em Niterói
O suspeito foi detido imediatamente e encaminhado à 76ª DP (Niterói)
Na madrugada deste domingo (21), policiais militares do 12º BPM prenderam, em flagrante, um homem acusado de furtar cabos de energia de um semáforo, no Centro de Niterói. A ação ocorreu por volta das 2h, durante a Operação Antifurtos.
De acordo com a corporação, a equipe foi acionada pelo 190 para verificar a denúncia de furto na Avenida Visconde do Rio Branco, número 241. Ao chegar ao local, os agentes encontraram um homem em situação de rua, agachado e cortando os cabos do equipamento com uma faca.
O material não chegou a ser levado, pois os fios estavam energizados e ainda presos ao poste. O suspeito foi detido imediatamente e encaminhado à 76ª DP (Niterói), junto com a faca utilizada no crime.
Leia também!
▹ Botafogo vence o Galo e dorme no G-4
▹ Portuguesa é campeã da Copa Rio
Segundo a polícia, o acusado possui duas anotações criminais anteriores por furto. Ele foi autuado em flagrante pelo artigo 155 do Código Penal e permanece preso.