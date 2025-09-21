Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Elba Ramalho e Geraldo Azevedo se apresentam em outubro na Praia de São Francisco

Show faz parte do Circuito Quatro Estações da Música, organizado pela Prefeitura e patrocínio da Águas de Niterói

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 21 de setembro de 2025 - 14:07
Em outubro, Niterói vai receber mais uma edição do Circuito Quatro Estações da Música, organizado pela Prefeitura com patrocínio da Águas de Niterói . No terceiro domingo do mês (19), Elba Ramalho e Geraldo Azevedo levam o espetáculo “Um encontro inesquecível” ao palco montado na Praia de São Francisco. A programação, com entrada franca, começa às 17h, com DJ animando o público. Na sequência, às 18h, haverá show de abertura com o cantor João Ramalho.

O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, destaca que a cidade tem a cultura como um pilar de desenvolvimento, oferecendo diversas atrações e fomentando a economia.

“É uma honra para Niterói receber esse show tão especial, acessível a todos. Iniciamos o programa Circuito Quatro Estações da Música nos meus mandatos anteriores e retomamos com encontros de nomes da música brasileira que fortalecem nossa identidade e tradição musical, além de abrir espaço para artistas da cidade e atrair visitantes e turistas", afirma ele.

