Elba Ramalho e Geraldo Azevedo se apresentam em outubro na Praia de São Francisco

Em outubro, Niterói vai receber mais uma edição do Circuito Quatro Estações da Música, organizado pela Prefeitura com patrocínio da Águas de Niterói . No terceiro domingo do mês (19), Elba Ramalho e Geraldo Azevedo levam o espetáculo “Um encontro inesquecível” ao palco montado na Praia de São Francisco. A programação, com entrada franca, começa às 17h, com DJ animando o público. Na sequência, às 18h, haverá show de abertura com o cantor João Ramalho.

O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, destaca que a cidade tem a cultura como um pilar de desenvolvimento, oferecendo diversas atrações e fomentando a economia.

“É uma honra para Niterói receber esse show tão especial, acessível a todos. Iniciamos o programa Circuito Quatro Estações da Música nos meus mandatos anteriores e retomamos com encontros de nomes da música brasileira que fortalecem nossa identidade e tradição musical, além de abrir espaço para artistas da cidade e atrair visitantes e turistas", afirma ele.