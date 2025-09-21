Jovem que sofreu crise convulsiva em praia de Niterói permanece internada em SG

Uma crise convulsiva sofrida por uma jovem de jovem de 22 anos, na Praia de Itaipu, na Região Oceânica de Niterói, na tarde do último sábado (20), levou equipes do Corpo de Bombeiros de Niterói a montarem uma operação de emergência , para removê-la ao Hospital Estadual Albetto Torres (Heat), no Colubandê, em São Gonçalo.

No relatório de atendimento à jovem, consta que a mulher teve uma crise convulsiva dentro da água. O Corpo de Bombeiros informou que o resgate do G-Mar de Itaipu ocorreu por volta das 13h, que acionou o helicóptero da corporação devido à gravidade da situação. A Heat informou, nesse domingo, que a paciente permanece internada em estado grave.

