Fluminense vence o Vitória, fora de casa, e sobe na tabela do Brasileirão

O Fluminense visitou o Vitória neste sábado (20), no Barradão, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro e venceu pelo placar de 1x0. O gol foi marcado por Hércules, na etapa inicial. Com o resultado, o Tricolor chegou aos 31 pontos e deixou o Rubro-Negro baiano com 22.

O primeiro tempo teve o Fluminense dando as cartas. Logo no primeiro minuto, Canobbio bateu falta mas acertou a barreira. Aos 5, o Vitória teve boa chance mas Renato Kayzer não acertou a cabeçada em cheio e jogou para fora. O jogo passou a ficar mais faltoso e aos 25 o volante Dudu foi expulso, deixando o time baiano com um a menos em campo. Aos 30, Cano aproveitou o vacilo da zaga rubro-negra e acertou a trave.

Aos 33, o zagueiro Camutanga bateu falta de muito longe mas jogou a direita de Fábio, sem perigo. Aos 37, o Flu abriu a contagem. Após cruzamento de Fuentes, a bola sobrou para Hércules bater bonito, com curva, no cantinho de Lucas Arcanjo. Aos 41, grande chance do Vitória em erro de saída de bola do Fluminense, mas Erick acertou a trave. No final da primeira etapa, empate no número de jogadores em campo. Igor Rabelo vacilou e tomou o segundo cartão, deixando o Tricolor com um a menos também.

A etapa final começou com o Vitória finalizando aos 4 minutos, com Caceres. Mas o lateral parou em boa defesa de Fábio. A equipe mandante tentava pressionar mas os cariocas se defendiam bem. Em contra-ataque, Otávio chutou de fora e errou o alvo. Na sequência, o Vitória testou de fora mas Fábio pegou fácil. Aos 34, Ramon bateu de perna direita e a bola saiu a esquerda do gol, levando perigo ao Fluminense. O jogo ficou aberto, com os dois times cansados e tendo campo para jogar. Aos 40, Romarinho dominou dentro da área, bateu prensado e Fábio fez grande defesa. O Vitória seguia na pressão e aos 44, Renzo Lopes cabeceou e novamente Fábio segurou firme. E ficou nisso. Resultado importante para o Fluminense que volta a vencer no Brasileirão.

O Fluminense agora se concentra no jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana, quando enfrenta o Lanús, na terça (23), às 21h30, no Maracanã. O Vitória volta a campo somente no domingo (28), contra o Grêmio, fora de casa.