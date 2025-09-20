PM prende dois acusados de tráfico de drogas na Comunidade do Bernardino, em Niterói

foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e permanecem presos - Foto: Divulgação

Dois jovens foram presos em flagrante por tráfico de drogas na tarde desta sexta-feira (19), durante patrulhamento da Polícia Militar na Comunidade do Bernardino, no bairro Fonseca, Zona Norte de Niterói.

De acordo com a corporação, equipes do GAT Ala “A”, sob comando do oficial de operações, foram ao local para verificar denúncia de que homens armados estariam comercializando entorpecentes nas proximidades da UPA do Fonseca.

Ao perceberem a chegada da polícia, dois indivíduos tentaram fugir, mas foram cercados e capturados. Com eles, os agentes apreenderam 90 trouxinhas de maconha, 69 pinos de cocaína, dois rádios transmissores, um aparelho de celular iPhone e R$ 26 em espécie.

Os suspeitos foram identificados de 18 e 22 anos. Ambos foram levados para a 78ª DP (Fonseca), onde foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e permanecem presos.