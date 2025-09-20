Leandrinho segue no Vasco e se prepara para a Copa do Mundo Sub-20

O lateral-esquerdo Leandrinho, do Vasco, e de apenas 20 anos, se prepara para defender a seleção brasileira sub-20 na Copa do Mundo da categoria. O atleta é o único vascaíno da lista do técnico Ramon Menezes, divulgada na última quinta (18).

Companheiro de Rayan no Cruz-maltino, o lateral vem recebendo poucas oportunidades se comparado ao amigo. Mesmo assim, ele foi lembrado e se apresenta na segunda (22), na Granja Comary. O Brasil estreia na competição no dia 28, contra o México.

“Fiquei muito feliz com essa convocação, é o sonho de todo moleque disputar uma Copa do Mundo, ainda mais pelo Brasil", afirmou Leandrinho.

O jogador voltou ao Vasco em junho, após ficar emprestado ao Al-Shabab, da Arábia Saudita. Por conta das boas atuações no futebol árabe e por diversas passagens pelas categorias de base do Brasil, o jovem foi procurado por alguns clubes na janela de transferência.

Ludogorets (da Bulgária), Club Brugge (Bélgica) e Trabzonspor apresentaram propostas oficiais ao Vasco, duas delas por empréstimo. Mas o clube de São Januário recusou todas elas.

A diretoria entende que Leandrinho pode ser aproveitado no time principal e não pensa em negociá-lo antes do Mundial.

O lateral tem 24 jogos disputados pelo profissional do Vasco, com dois gols e uma assistência.