Pedro Sampaio e Matheus Fernandes contagiam público no São Gonçalo Fest

O evento era embalado por músicas dos mais diversos estilos tocadas por um DJ - Foto: Divulgação

O evento era embalado por músicas dos mais diversos estilos tocadas por um DJ - Foto: Divulgação

O segundo dia do São Gonçalo Fest 2025, nesta noite de sexta-feira (19), foi sinônimo de muita energia e animação para um público de idades distintas. Mais de 40 mil pessoas puderam curtir sucessos do pagode na voz de Maycon André, do sertanejo na voz de João Gabriel e Matheus Fernandes, encerrando a noite com um show contagiante do DJ Pedro Sampaio. O evento gratuito é realizado pela Dual Produções, com apoio institucional da Prefeitura, na Arena São Gonçalo, em Alcântara, com shows até a próxima segunda-feira (22).

Maycon André foi o primeiro a subir no palco e cantou diversos hits do pagode, como ‘Na Cama’ do Sorriso Maroto e ‘Depois Do Prazer’ do grupo Só Pra Contrariar. Depois dele, foi a vez de João Gabriel, que cantou sucessos como ‘Caminhãozinho’ e ‘Levanta o Copo Aê’. Matheus Fernandes fez o público cantar muito com as músicas ‘Baby Me Atende’ e ‘Lapada Dela’. Pedro Sampaio fez a multidão sair do chão e se divertir ao cantar hits como ‘Poc Poc’ e ‘Joga Pra Lua’, feat com a cantora Anitta. Durante os intervalos dos shows, o evento era embalado por músicas dos mais diversos estilos tocadas por um DJ.

O prefeito Capitão Nelson esteve no evento juntamente com a primeira-dama Marinete Ruas, o vice-prefeito João Ventura, o secretário de Estado das Cidades, Douglas Ruas, e o deputado federal Altineu Côrtes.

“É muito bom ver os gonçalenses se divertindo juntos, celebrando, em harmonia. São momentos como esse que me mostram como a cultura está viva e como pode sempre ser celebrada no nosso município. Serão cinco dias de evento, com a Prefeitura prestando apoio institucional, e diversos artistas, agradando a todos os públicos”, contou o prefeito Capitão Nelson.

Karoline Farias, de 23 anos, é moradora do Mutondo e chegou para assistir os shows por volta das 21h15.

“Eu vim com uma amiga após descobrir o evento pelo Instagram. O show que eu mais queria ver hoje é do Pedro Sampaio e o do Matheus Fernandes. Foi a primeira vez que eu vim e gostei muito! Com certeza voltarei amanhã e domingo para mais festa. Esses shows gratuitos são uma oportunidade essencial de oferecer cultura para aqueles que não conseguem pagar por um ingresso de um show comum, por exemplo”, destacou.

Wendel Souza, de 22 anos, é morador do Arsenal e também soube do evento pelas redes sociais.

Leia também!

Dono da Havan foi maior financiador de Carla Zambelli durante tempo foragida, aponta PF

Acadêmicos de Niterói divulga samba-enredo para 2026 que exalta legado de Lula

“Eu vim com mais dois amigos. A gente sempre vem nesses eventos aqui na Arena São Gonçalo e a experiência é sempre boa, então, quando anunciam a gente tenta sempre vir e participar. Pretendemos voltar amanhã e domingo aqui para curtir os mais variados estilos musicais. Que a cidade tenha sempre mais shows como esse. Eu já estive aqui nos show do Belo e do João Gomes, foi tudo muito bom”, afirmou o vendedor.

O evento conta com posto médico, aguadeiros da Águas do Rio e recebe o apoio da Secretaria de Meio Ambiente e Transportes para dar suporte ao trânsito. Cerca de 225 agentes da Guarda Municipal atuam nas ruas para garantir a segurança dos presentes. Além destes, agentes da Subsecretaria de Fiscalização de Posturas atuam no evento.

Próximos dias – O São Gonçalo Fest seguirá com uma programação extensa até segunda-feira (22). Confira abaixo:

Sábado (20/09) – Alexandre Pires, Pagode do Adame e No Sigilo;

Domingo (21/09) – Simone Mendes, Tiee e Yara Velasco;

Segunda (22/09) – Thalles Roberto, Bia Santos e Lukas Agostinho.