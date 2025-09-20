Acadêmicos de Niterói divulga samba-enredo para 2026 que exalta legado de Lula

A escola de samba Acadêmicos de Niterói lançou seu samba-enredo para o Carnaval de 2026. O vídeo está disponível no YouTube e já repercute nas redes sociais.

Esse ano, a agremiação homenageará o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O samba trará referências à trajetória do político, exaltando sua origem humilde, a luta sindical e a conquista da liderança política mundial.

No refrão, o samba afirma: “Lula, eu vi brilhar a estrela de um país”, associando a ascensão do líder à esperança do povo brasileiro. A composição remete também à superação de desafios, à valorização da educação e à luta contra a fome: “Filho de pobre virando doutor, comida na mesa do trabalhador”.

A canção também traz um forte conteúdo social e político, onde destaca temas como desigualdade, soberania nacional e resistência popular.

A canção também é construída em torno de uma mensagem de esperança e superação. Em versos repetidos com força no refrão, a comunidade canta: “Niterói, o amor venceu o medo”. A frase sintetiza a ideia de que, apesar das adversidades, a união popular é capaz de transformar o país e reafirmar valores democráticos.