Polícia prende dois suspeitos por tráfico de drogas no Complexo da Viradouro, em Niterói

Polícia prendeu os dois suspeitos por tráfico de drogas no Complexo da Viradouro, em Niterói - Foto: Divulgação

Duas pessoas foram presas em flagrante por tráfico ilícito de drogas nesta sexta-feira (19), durante uma operação realizada por equipes do 12ºBPM (Niterói), no Complexo da Viradouro, em Santa Rosa, na Zona Norte de Niterói.

A ação aconteceu por volta das 12h, na Rua Dr. Mario Viana, esquina com o Beco da 600, em uma área conhecida pela venda de entorpecentes. Segundo a PM, os agentes da 4ª Companhia, com apoio do PPC Cavalão, do DPO 12/13 e do RP Setor “F”, perceberam a movimentação suspeita de dois homens no local e realizaram a abordagem.

Com os acusados, identificados de 45 e de 19 anos, foram apreendidos 103 trouxinhas de maconha, 28 pinos de cocaína, sete pedras de crack, um rádio transmissor com carregador e R$ 12,50 em espécie.

De acordo com a Polícia Militar, o acusado mais velho possui diversas anotações criminais, incluindo registros por furto, roubo, lesão corporal contra a mulher e ameaça.

O material apreendido e os dois suspeitos foram encaminhados para a 77ª DP (Icaraí) e, em seguida, para a 76ª DP, onde ambos foram autuados em flagrante e permanecem presos.