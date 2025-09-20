Laudo aponta que Gato Preto consumiu álcool, ecstasy e maconha antes de acidente

O laudo toxicológico do Instituto Médico Legal (IML), constatou que o influenciador Samuel Sant’anna, conhecido como Gato Preto, consumiu álcool e drogas antes de provocar um acidente de carro na Avenida Faria Lima, Zona Oeste de São Paulo, no dia 20 de agosto. O exame testou positivo para ecstasy, maconha e álcool.

O influenciador deve ser indiciado pela Polícia Civil pelos crimes de lesão corporal na direção de veículo automotor, qualificada pela embriaguez, omissão de socorro, fuga do local do acidente, condução em velocidade incompatível com a segurança e adulteração do local do crime.

O caso é investigado pelo 14° Distrito Policial de Pinheiros, que instaurou um inquérito policial.

No dia 20 de agosto, o influenciador que dirigia uma Porsche, foi filmado por câmeras de segurança, avançando um sinal vermelho e se chocando com uma HB20 em um cruzamento da avenida. Após o choque, o veículo ainda colidiu contra um poste.

O filho do motorista da HB20, teve uma fratura no maxilar e precisou ser hospitalizado. Junto de Gato Preto estava sua namorada, a também influenciadora Bia Miranda, o casal publicou vídeos com garrafas de bebidas alcoólicas em uma festa, horas antes do acidente.

Após a batida, o influenciador foi embora do local sem esperar a chegada da polícia e foi detido horas depois dentro de uma casa, na Zona Norte de São Paulo. Câmeras corporais dos policiais militares registraram o momento em que Samuel recebeu os agentes nu e acompanhado de duas mulheres.

Nas redes sociais, antes de ser detido, o influenciador chegou a postar um vídeo depois do acidente onde aparece com a mão machucada e afirma ter perdido R$ 1,5 milhão com a destruição do carro, mas disse que estava "suave" e que compraria outro.

Gato Preto, de 31 anos, ganhou fama nas redes sociais ostentando bens de luxo e publicando dicas de relacionamento. Sua trajetória inclui diversas polêmicas como acusações de dívidas de pensão alimentícia, violência doméstica e investigação por promoção ilegal de jogos de azar.