Rafinha Bastos sofre acidente em Nova Iorque: 'Apaguei no meio da rua'

O humorista Rafinha Bastos sofreu um acidente enquanto andava de bicicleta em Nova Iorque, nos Estados Unidos, nesta quinta-feira (18). Rafinha relatou a situação em seu perfil no Instagram, dizendo que bateu a cabeça no chão e quebrou a clavícula. Devido o acidente, o humorista teve que cancelar os shows que faria nesse fim de semana.

"Caí de bicicleta em NY. Poderia ser pior. Poderia ser em Diadema. Use capacete. Se eu não tivesse de capacete, eu teria batido minha cabeça no cimento. E adivinha só? Eu não estava de capacete. Bati minha cabeça no cimento. Apaguei no meio da rua", iniciou ele.

"O médico disse que se a batida fosse mais forte, eu poderia ficar idiota. Então ele entrou no meu Instagram… e não tocou mais nesse assunto. Passei a madrugada no hospital. Quebrei a clavícula e ainda estou bem atrapalhado das ideias. Dei muita sorte. Vou ficar bem. A Ana Paula Padrão e vocês terão que me aguentar mais alguns anos", escreveu Rafinha.

Através dos stories do Instagram, ele detalhou o estado de saúde: "A cabeça já está levemente recuperada, porque nunca estará recuperada cem por cento porque nunca foi cem por cento. E a clavícula está doendo para um c*r*lh*".

Em seguida, Rafinha falou que os shows que faria nesta sexta-feira (19), em Austin (Texas) e no sábado (20), em Nashville (Tennessee), foram cancelados. "Não vou poder fazer. Acho que vou para o Brasil agora, de repente fazer cirurgia, não sei. Preciso saber ainda. Porque o hospital daqui é uma beleza, mas está tudo bem", afirmou.

"Já começamos o processo de recuperação. Só para avisar que não poderei fazer os shows que estavam marcados. Provavelmente vão remarcar, acho, para novembro", falou o humorista. Na manhã desta sexta, Rafinha confirmou que está voltando para o Brasil.

