Alison dos Santos conquista medalha de prata no Mundial de Atletismo

Conhecido como "Piu", o atleta brasileiro ficou atrás apenas de Rai Benjamin, atual campeão olímpico

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 19 de setembro de 2025 - 11:36
Piu, como é conhecido, conquistou mais um resultado importante nesta sexta-feira (19)
Alison dos Santos colocou o Brasil no topo do mundo mais uma vez. "Piu", como é conhecido, conquistou, nesta sexta-feira (19), no Mundial de Atletismo, em Tóquio, o o segundo melhor tempo (46s84) na prova de 400m com barreiras, ficando com a medalha de prata. O título ficou com o americano Rai Benjamin, atual campeão olímpico (46s52), e o catari Samba ficou com o bronze, com o tempo de 47s06.

Na corrida, Piu começou atrás dos principais adversários, mas se recuperou bem nas últimas barreiras. Na reta até a linha de chegada, deixou os outros corredores para trás e garantiu a medalha de prata, seu segundo melhor resultado no Mundial.

Com o resultado desta sexta (19), Alison chega a duas medalhas conquistadas no Japão: nas Olimpíadas de Tóquio-2020, ele faturou o bronze na mesma prova, a primeira vez que subiu em um pódio olímpico. Desde então, acumulou outros feitos expressivos: o título mundial em Eugene, nos EUA, em 2022, e uma nova medalha de bronze em Paris-2024.

Tags:

Alison dos santos medalha de prata mundial de atletismo

