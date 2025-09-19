Alison dos Santos conquista medalha de prata no Mundial de Atletismo

Alison dos Santos colocou o Brasil no topo do mundo mais uma vez. "Piu", como é conhecido, conquistou, nesta sexta-feira (19), no Mundial de Atletismo, em Tóquio, o o segundo melhor tempo (46s84) na prova de 400m com barreiras, ficando com a medalha de prata. O título ficou com o americano Rai Benjamin, atual campeão olímpico (46s52), e o catari Samba ficou com o bronze, com o tempo de 47s06.

Na corrida, Piu começou atrás dos principais adversários, mas se recuperou bem nas últimas barreiras. Na reta até a linha de chegada, deixou os outros corredores para trás e garantiu a medalha de prata, seu segundo melhor resultado no Mundial.

Leia também:

Fla sofre gol no fim e vence o Estudiantes por 2 a 1 na Libertadores

Mesmo em má fase, John Textor pede paciência com trabalho de Davide no Botafogo



Com o resultado desta sexta (19), Alison chega a duas medalhas conquistadas no Japão: nas Olimpíadas de Tóquio-2020, ele faturou o bronze na mesma prova, a primeira vez que subiu em um pódio olímpico. Desde então, acumulou outros feitos expressivos: o título mundial em Eugene, nos EUA, em 2022, e uma nova medalha de bronze em Paris-2024.