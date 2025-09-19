Parte do teto do AquaRio se rompe e assusta visitantes; Vídeo

O AquaRio informou que houve o transbordamento de um pequeno recinto, o que provocou a queda parcial do forro - Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Pessoas que visitavam o Aquario, na Zona Portuária do Rio, na tarde desta quinta-feira (18), foram surpreendidas pelo rompimento de parte do teto do local. O incidente ocorreu na área próxima ao recinto dos peixes da espécie Serrasalmus maculatus (conhecidas como piranhas).

Imagens gravadas por quem estava no local mostram o momento em que a água começou a cair do teto, aumentando progressivamente até que parte do forro cedeu.





Segundo relatos, um alarme foi acionado e os funcionários agiram rapidamente para evacuar o espaço e garantir a segurança dos visitantes. A área foi isolada logo após o vazamento.

O AquaRio informou, em nota, que houve o transbordamento de um pequeno recinto, o que provocou a queda parcial do forro. A instituição garantiu que a situação foi controlada rapidamente, sem oferecer riscos aos visitantes, colaboradores ou animais.

O aquário segue funcionando normalmente. Apenas uma área permanece isolada para reparos.

“Reforçamos nosso compromisso com a segurança, o bem-estar animal e a melhor experiência para o público”, disse parte do comunicado.