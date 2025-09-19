Inscrições abertas para o Vestibular de Medicina da Universo São Gonçalo

A chegada do primeiro curso de Medicina de São Gonçalo, no final de 2024, foi um marco para a cidade e para seus estudantes - Foto: Divulgação

A chegada do primeiro curso de Medicina de São Gonçalo, no final de 2024, foi um marco para a cidade e para seus estudantes - Foto: Divulgação

O primeiro curso de Medicina de São Gonçalo está com inscrições abertas para o vestibular da sua terceira turma. A prova será presencial, no dia 25/10/2025, e o candidato poderá escolher entre realizá-la no Campus Universo Niterói ou no campus da Universo São Gonçalo. As inscrições já podem ser realizadas pelo site da universidade (universo.edu.br) ou pela página universo.edu.br/curso/medicina. O valor da taxa de inscrição é de R$250.

Com longa trajetória e tradição na área da Saúde, formando profissionais em Enfermagem, Biomedicina, Fisioterapia, Farmácia, Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia e Psicologia, e compromisso com a comunidade gonçalense, a Universo inicia sua terceira turma de Medicina, explorando os diferencias: impacto social, inovação e tecnologia,protagonismo acadêmico, produção científica e a humanização na relação dos futuros médicos com seus pacientes, como diferencial.

Aprovado com nota máxima pelo Ministério da Educação (MEC), em novembro do ano passado, o curso de Medicina já demonstra sua excelência, como destaca o estudante da primeira turma, Guilherme de Lavor de Mendonça.

"A minha formação em Medicina na Universo tem sido marcada pela excelência acadêmica e pelo compromisso com uma educação de qualidade. Contamos com um corpo docente altamente qualificado, que ministra as disciplinas de forma clara e acessível. As aulas práticas são bem estruturadas e didáticas; as classes tutorias oferecem ambientes amplos com telas de TV digitais que auxiliam no estudo em grupo; complementado com atividades em laboratórios equipados comtecnologia avançada. A Universo é, sem dúvida, uma excelente escolha para quem quer estudar Medicina", afirma o futuro Dr. Guilherme de Lavor.

Para Guilherme de Lavor de Mendonça, o curso é marcado pela excelência acadêmica e tecnologia de ponta | Foto: Divulgação

Entre os resultados alcançados, está a publicação do livro “Medicina e Estilo de Vida”, fruto das atividades da disciplina de Curricularização da Extensão. Os alunos também já vivenciam a rotina das Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município, por meio da disciplina Ações Integradas emSaúde. A infraestrutura moderna se destaca por laboratórios completos, simuladores realísticos e telas interativas com softwares de anatomia, que tornam a prática mais dinâmica e próxima da realidade.

Livro “Medicina e Estilo de Vida” é fruto de projeto de extensão do curso | Foto: Divulgação

Na Universo, o aluno é protagonista da própria formação. O curso desenvolve tanto competências técnicas quanto humanas, estimulando a resolução de problemas, a tomada de decisões responsáveis e a empatia no cuidado com a vida através de metodologias ativas.

A chegada do primeiro curso de Medicina de São Gonçalo, no final de 2024, foi um marco para a cidade e para seus estudantes. Agora chegou a hora de você ir atrás do seu sonho de ser Médico e aproveitar essa chance, bem perto de você.

Prefeito Capitão Nelson visita instalações do curso de Medicina da Universo | Foto: Divulgação

Serviço:

Valor contratual (integral, sem desconto):

R$ 13.147,50

⸻

Valores com desconto:

• Matrícula (de cada semestre) com desconto: R$ 12.500,00

• Mensalidade até o dia 5: R$ 8.940,00

• Mensalidade ate o dia 10: R$ 9.440,00

• Mensalidade até o dia 30: R$ 9.940,00

*Valores/descontos exclusivos para ingressantes no ano de 2026 referentes ao número base de disciplinas previstas para o período.