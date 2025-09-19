Criança perde a mão direita após confundir artefato com peça de bicicleta no Rio

Ele passou por cirurgia e permanece internado no Hospital Estadual Getúlio Vargas - Foto: Agência Brasil/Fernando Frazão

Ele passou por cirurgia e permanece internado no Hospital Estadual Getúlio Vargas - Foto: Agência Brasil/Fernando Frazão

Uma criança de oito anos teve ferimentos graves após um artefato explodir em suas mãos no Complexo da Pedreira em Costa Barros, Zona Norte do Rio, na última quarta-feira (17).

Testemunhas relatam que o menino perdeu a mão direita, o dedão de um dos pés e o dedo mindinho do outro pé, além de apresentar algumas marcas de queimaduras pelo corpo.

Ele passou por cirurgia e permanece internado no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha.

A criança de 8 anos perdeu a mão direita e dedos do pé após explosão de artefato | Foto: Reprodução

De acordo com relatos da mãe da criança, o menino não teve aula na quarta-feira (17) e a acompanhava quando uma vizinha entregou o objeto azul, acreditando se tratar de uma peça de bicicleta. Ao tentar encaixar o artefato na bicicleta, ele bateu o objeto, que explodiu, causando os ferimentos.

A Secretaria Municipal de Saúde confirmou, em nota, que o menino recebeu os primeiros atendimentos na UPA e foi transferido para o Hospital Estadual Getúlio Vargas.

Já a Secretaria Estadual de Saúde informou que seu estado de saúde é estável.

A mãe da criança relatou ainda que não havia operação policial na comunidade no momento do acidente, mas que a região sofre com disputa de território entre facções criminosas.

O caso foi registrado na 22ª DP (Penha), que investiga a origem do artefato.