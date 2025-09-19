Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Criança perde a mão direita após confundir artefato com peça de bicicleta no Rio

O menino de 8 anos passou por cirurgia e permanece internado no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 19 de setembro de 2025 - 13:39
Uma criança de oito anos teve ferimentos graves após um artefato explodir em suas mãos no Complexo da Pedreira em Costa Barros, Zona Norte do Rio, na última quarta-feira (17).

Testemunhas relatam que o menino perdeu a mão direita, o dedão de um dos pés e o dedo mindinho do outro pé, além de apresentar algumas marcas de queimaduras pelo corpo. 

Ele passou por cirurgia e permanece internado no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha.

A criança de 8 anos perdeu a mão direita e dedos do pé após explosão de artefato
A criança de 8 anos perdeu a mão direita e dedos do pé após explosão de artefato |  Foto: Reprodução

De acordo com relatos da mãe da criança, o menino não teve aula na quarta-feira (17) e a acompanhava quando uma vizinha entregou o objeto azul, acreditando se tratar de uma peça de bicicleta. Ao tentar encaixar o artefato na bicicleta, ele bateu o objeto, que explodiu, causando os ferimentos. 

A Secretaria Municipal de Saúde confirmou, em nota, que o menino recebeu os primeiros atendimentos na UPA e foi transferido para o Hospital Estadual Getúlio Vargas. 

Já a Secretaria Estadual de Saúde informou que seu estado de saúde é estável.

A mãe da criança relatou ainda que não havia operação policial na comunidade no momento do acidente, mas que a região sofre com disputa de território entre facções criminosas.

O caso foi registrado na 22ª DP (Penha), que investiga a origem do artefato.

