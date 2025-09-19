Separe o protetor solar! Fim de semana chega com calor intenso e temperaturas de até 38ºC

Em Niterói, a máxima pode chegar aos 34°C no domingo (21) - Foto: Layla Mussi

Em Niterói, a máxima pode chegar aos 34°C no domingo (21) - Foto: Layla Mussi

A última semana do inverno já está sendo marcada por uma intensa onda de calor que elevou as temperaturas em uma vasta extensão do país. E para este fim de semana, que antecede o início da primavera, no próximo dia 22, a previsão é de ainda mais calor, com temperaturas podendo chegar aos 38ºC no Rio de Janeiro.

Os meteorologistas definem que uma onda de calor acontece quando a temperatura fica pelo menos 5ºC acima da média por um período de cinco dias ou mais.

Segundo a previsão do Climatempo, essa nova onda de calor se formou devido ao posicionamento de uma massa de ar quente e seco sobre o continente, combinada com a circulação atmosférica típica do período de transição entre o inverno e a primavera.

Em São Gonçalo o calor pode chegar aos 35ºC no domingo (21), com muitas nuvens no céu, mas sem previsão de chuva.

Como enfrentar o calor intenso?

- Evite a exposição direta ao sol, em especial, de 10h às 16h;

- Use protetor solar;

- Use chapéus e óculos escuros (especialmente pessoas de pele clara);

- Proteja as crianças com chapéu de abas;

- Use roupas leves e que não retêm muito calor;

- Diminua os esforços físicos e repouse frequentemente em locais com sombra, frescos e arejados;

- Em veículos sem ar-condicionado, deixe as janelas abertas;

- Não deixe crianças ou animais em veículos estacionados.

Hidratação

- Aumente a ingestão de água ou de sucos de frutas naturais;

- Faça refeições leves, pouco condimentadas e mais frequentes;

- Recém-nascidos, crianças, idosos e pessoas doentes podem não sentir sede, mesmo assim, ofereça-lhes água.

Confira a previsão para os próximos dias:

SÃO GONÇALO

- Sexta-feira (19): Máxima de 28ºC e mínima de 19°C. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite segue com muitas nuvens.

- Sábado (20): Máxima de 32°C e mínima de 21°C. Dia de sol e calor com névoa fraca ao amanhecer

- Domingo (21): Máxima de 35°C e mínima de 21°C. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens.

NITERÓI

- Sexta-feira (19): Máxima de 27°C e mínima de 19°C. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite segue com muitas nuvens.

- Sábado (20): Máxima de 30°C e mínima de 21°C. Sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto, ainda sem nuvens.

- Domingo (21): Máxima de 34°C e mínima de 21°C. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens.

RIO DE JANEIRO

- Sexta-feira (19): Máxima de 34°C e mínima de 17°C. Sol com algumas nuvnes. Não chove.

- Sábado (20): Máxima de 36°C e mínima de 20°C. Sol com aumento de nuvens a partir da tarde. Sem previsão de chuva

- Domingo (21): Máxima de 36°C e mínima de 22°C. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens.