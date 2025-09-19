Motociclista morre em acidente grave na Alameda São Boaventura, em Niterói

O impacto da batida foi tão forte que o motociclista foi lançado para debaixo do automóvel - Foto: Reprodução/ Internet

Um grave acidente ocorrido na manhã desta sexta-feira (19) resultou na morte de um motociclista na Alameda São Boaventura, no bairro Fonseca, em Niterói. A colisão entre a moto e um carro aconteceu por volta das 5h50.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima já foi encontrada sem vida no local. O impacto da batida foi tão forte que o motociclista foi lançado para debaixo do automóvel. A identidade do homem ainda não foi revelada.

O trecho da via foi parcialmente interditado, o que afetou o trânsito na região durante o início da manhã.

As circunstâncias do acidente estão sendo apuradas pela Polícia Civil. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) do Barreto.

