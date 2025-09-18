Vereadora do Rio afirma ter sido ameaçada pelo pai de homem preso por dar 61 socos no rosto da namorada

A vereadora Talita Galhardo (PSDB) usou as redes sociais para afirmar que está sendo ameaçada pelo pai de Igor Eduardo Pereira Cabral, preso em julho após agredir a namorada dentro de um elevador na cidade de Natal (RN), desferindo 61 socos no rosto de Juliana Garcia dos Santos. A intimidação seria pelo fato da vereadora ter publicado posts onde mostra o rosto do agressor.

"Esse sujeito deu 61 socos em uma mulher e você me ameaça porque postei foto desse MARGINAL? Tá de piada? Quer me ameaçar pessoalmente? Tô às ordens! Vc tá ameaçando e se escondendo em Instagram", escreveu a vereadora em post, respondendo a um perfil de um usuário não identificado que havia ameaçado denunciá-la e "entrar com processo" por ela "postar foto não autorizada".

Nas publicações seguintes, Talita mostra prints que seriam de uma conversa com Henrique Cabral, que se identificou como pai de Igor. Nas mensagens, ele pede que os posts sejam apagados, ameaçando tomar "medidas legais" contra a vereadora.

"Espero a exclusão até as 18:00 h, se ainda estiver sendo veiculada por vc ou qq das advogada da Sra Juliana ou por ela mesma, todas seram responsabilizadas na forma da lei [sic]", diz a mensagem de Henrique, que voltaria a alertar a vereadora. "Vc vai continuar postando? Fogo do meu filho sem autorização? Ainda mais com um texto ofensivo? Você tá brincando com fogo.", dizia a mensagem.

Em seguida, Henrique diz que o filho "errou sim", mas "tá pagando a pena" e "será condenado". Ele acusa a vereadora de "estar muito alterada", diz não permitir "postagens do filho" e que Talita, "como uma figura pública, deveria saber".

Após ele dizer que Talita tem um "nível baixíssimo" e "desequilíbrio", a vereadora o ironizou, afirmando que o "equilibrado e alto nível é esse sujeito", mostrando uma imagem de Igor Eduardo.

"Postei e vou postar de novo aqui a foto do cara que bateu na Juliana, deu 61 socos na mulher dentro do elevador. Aquele caso assustador. Ele ainda não teve a sentença dele [...] Eu estou acompanhando a Juliana, vou fazer uma homenagem para ela. Ontem, quando eu postei a imagem dele, vários fakes que vieram lá do lado dele vieram me ameaçando. Depois ainda veio o pai dele, [dizendo] que eu tô brincando com fogo. Gente, sou do Rio de Janeiro, fui subprefeita de Jacarepaguá, vereadora eleita. Eu vou ter medo de ameaça desse povo?", questionou Talita.

Igor Eduardo foi preso após desferir 61 socos no rosto da namorada, Juliana Garcia dos Santos Soares, enquanto eles estavam dentro de um elevador, na cidade de Natal. A vítima teve o rosto desfigurado, sofreu fraturas no nariz, na mandíbula, na estrutura óssea do globo ocular, na bochecha e na base superior do maxilar.