Aniversário do Horto do Fonseca terá show de Dudu Nobre

O evento contará com atividades para as crianças - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Niterói vai celebrar o aniversário do Horto do Fonseca em grande estilo, no próximo domingo (28), a partir das 14h. O evento contará com atividades para as crianças e apresentações do grupo Destak do Samba, além da grande atração do dia, o cantor Dudu Nobre.

A festa promete animar a comunidade com muita música, alegria e cultura popular, reafirmando o compromisso da Prefeitura com a valorização dos espaços públicos e da identidade cultural local.

O evento é gratuito e aberto a todas as idades, e conta com o apoio da Administração Regional do Fonseca, Cubango e Caramujo, CGE – Coordenadoria Geral de Eventos, FAN Fundação de Arte de Niterói, além de parceiros como Donna Toscana e Santa Marta.

Serviço

Evento: Aniversário do Horto do Fonseca

Data: Domingo, 28 de setembro

Horário: A partir das 14h

Local: Horto do Fonseca, Alameda São Boaventura, 770 - Fonseca

Entrada gratuita