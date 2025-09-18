Chargista Dan Caricaturas faz exposição em Niterói nesse sábado (20), a partir de 18 horas

Um dos mais conhecidos chargistas do Rio de Janeiro e premiado internacionalmente, Dan Caricaturas é atração da exposição que marcará a abertura de um novo espaço Cultural, na Rua Mariz e Barros, 301, em Icaraí, Niterói - uma parceria do Instituto Trata e do ITC Vertebral. A exposição começa nesse sábado (18), a partir das 18 horas, e terá treze trabalhos do artista, alguns inéditos que se tornarão públicos exatamente para a temporada, que terá entrada gratuita e vai durar um mês. A curadoria da exposição é de Ricardo Lima.

"Eu estou muito orgulhoso de voltar a expor na minha cidade natal, pois as últimas exposições que fiz, foram em outras cidades", declarou Dan, um dos mais laureados chargistas do jornalismo brasileiro. A brilhante história de Dan, ou Daniel Souza Silva, começou a partir de uma paixão, ainda quando criança, na comunidade Coronel Leôncio, na Engenhoca, em Niterói.

De família humilde e numerosa, com mais seis irmãos, ele começou a fazer os primeiros traços em folhas de papel de pão, e trabalhava lavando carros e vendendo fichas de orelhão para ajudar a mãe no sustento da família, após o pai abandoná-los. E foi assim até conseguir o primeiro emprego, na oficina do Jornal 'A Tribuna', em Niterói, na década de 80. Quando surgiu uma vaga de paginador, ele conseguiu estágio, e da maneira mais inusitada, veio sua primeira publicação - uma charge do então governador Moreira Franco, que o então diretor, Jourdan Amora, pediu, para preencher um buraco na primeira página. "Lembro que pedi jornal e levei pra favela toda, orgulhoso! Entregava o jornal pra quem encontrava", relembrou.

O chargista ao lado de Zico, um dos 'famosos' que reproduziu em seus traços de muito talento | Foto: Acervo pessoal/Dan Caricaturas

Estava iniciada uma carreira memorável, que inclui passagens do já conhecido chargista pelo 'Extra', 'O Globo', 'O Dia', além de 'O Fluminense' e 'O São Gonçalo'. Também passou a ser chamado para mostrar seus trabalhos em salões de arte em diferentes pontos do Brasil, como no Rio, em Teresina (Piauí), e Caratinga (MG). No último local, obteve importante premiação, ficando com a terceira colocação entre 2 mil trabalhos, feitos por representantes de outros 49 países. O currículo de Dan também inclui participações nos salões da Bulgária do Irã.

Dan também tem projeto voltado ao público infantil | Foto: Acervo pessoal/Dan Caricaturas

Projeto social - Atualmente, ele também desenvolve o projeto social "Desenhando o Futuro" que leva palestras, exposições e oficinas de desenho para escolas públicas e comunidades carentes. Em breve, ele se tornará tema de um documentário, previsto para chegar aos cinemas ainda neste ano. Para conhecer os trabalhos do artista, basta acessar @dancaricaturas no Instagram ou Dan Souza Silva no Faceboock.

Sobre o local onde será protagonista de mais uma exposição, Dan faz contraponto entre seu passado humilde e a carreira de sucesso. "Aos 14 anos, eu comecei a trabalhar para ajudar em casa, e entregava jornais pelas ruas do bairro de Icaraí. Olha como Deus trabalha em nossas vidas! O prédio onde eu entregava jornais, hoje está expondo os meus trabalhos", finalizou o artista.