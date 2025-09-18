PEC da Blindagem é ironizada por Irene Ravache

A atriz Irene Ravache divulgou, no Instagram, um vídeo em que ironiza a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 3 de 2021, conhecida como PEC da Blindagem, nesta quarta-feira (17). A atriz disse que os deputados têm a sensação de serem “superiores” para “cometer crimes” sem correr o risco de serem “investigados”.



"Olá. Você sabia que eu sou melhor que você? Eu sou, porque eu posso fazer coisas que você não pode. Eu posso cometer vilanias. Ah, fazer pequenos, médios e grandes crimes. Você não pode", disse a atriz entre risos.

"Não pode porque você vai ser investigada, né? Mas eu posso. Eu sou bem superior a você, meu bem. Por quê? Por quê eu sou atriz? Não, boba. Não. É porque eu sou deputada. Quem disse isso? Quem garante isso? O congresso, o nosso congresso, viu?", afirmou.

Além de Irene, o cantor Caetano Veloso, de 83 anos, também se posicionou contra os votos favoráveis à PEC da Blindagem. Ele ainda sugeriu que o país se posicione nas ruas.

Os principais artistas que foram contra são: Fernanda Abreu, Sophie Charlotte, Alinne Moraes, Marcos Palmeira, Matheus Nachtergaele, Mateus Solano, Patrícia Pillar e Ingrid Guimarães.

PEC da Blindagem

A Câmara dos Deputados restabeleceu a PEC da Blindagem, com 314 votos a favor e 168 contra, nesta quarta-feira (17). O texto da proposta prevê que deputados e senadores serão processados criminalmente somente após a permissão da Casa Parlamentar, Câmara ou Senado. A proposta segue para o Senado.