Polícia localiza foragida da Justiça do Pará, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense

Policiais civis da 21ª DP (Bonsucesso), após informações passadas pela Central Disque Denúncia (2253-1177), prenderam na tarde desta terça-feira (16), na Rodovia Washington Luiz , em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, a foragida da Justiça do Estado do Pará, e cadastrada no sistema carcerário com sendo de Alta periculosidade, Francidalva de Souza Santos, mais conhecida pelo vulgo de Dalva, de 29 anos. A ação contou com a cooperação da Polícia Civil do Estado do Pará, representada pela Delegacia de Repressão a Facções Criminosas (DRFC), que colaborou ativamente na troca de dados com a Polícia do Rio.

Investigações apontaram que Francidalva vinha se escondendo na comunidade da Rocinha, na Zona Sul do Rio, reduto de criminosos ligados ao Comando Vermelho (CV), onde buscava proteção e apoio logístico para se manter foragida. Esse comportamento reflete um movimento já observado em outras investigações, no qual traficantes e criminosos oriundos de diferentes estados brasileiros recorrem a comunidades do Rio de Janeiro dominadas por facções como forma de se esconder da Justiça, explorando a estrutura criminosa instalada nessas localidades para garantir anonimato, segurança e, muitas vezes, novas oportunidades de inserção no crime organizado.

Após monitoramento do itinerário da investigada, os policiais civis interceptaram um ônibus na Avenida Washington Luiz, em Duque de Caxias, no qual Francidalva viajava com destino ao município de Juiz de Fora/MG, na tentativa de escapar da ação da Justiça. A abordagem foi precisa e segura, evitando qualquer risco aos demais passageiros e garantindo a prisão da investigada sem incidentes.

Francidalva de Sousa Santos responde a processo instaurado no Estado do Pará, com mandado de prisão, expedido pela Vara Única de Dom Eliseu, pelo crime de Tráfico de Drogas, em razão de sua prisão em flagrante ocorrida durante a Operação Network, deflagrada pela Polícia Civil paraense, com o objetivo de combater o crime organizado voltado ao tráfico interestadual de drogas, comércio ilegal de armas de fogo, roubos e delitos correlatos.

Leia também!

▸ Bolsonaro é diagnosticado com câncer de pele em estágio inicial



▸ Vereador do PL é expulso do partido após chamar Michelle Bolsonaro de 'quenga'

Diante dos fatos, a presa foi levada à 21ª DP (Bonsucesso), onde foram tomadas as medidas cabíveis sobre o mandado de prisão e, posteriormente, foi encaminhada a uma unidade prisional da SEAP/RJ, onde ficará acautelada à disposição da Justiça do Estado do Pará/PA.

Assim, o Disque Denúncia, solicita que quem tiver informações sobre a a localização de foragidos de outros estados, escondido no Rio, favor entrar em contato pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Anonimato Garantido