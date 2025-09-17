Niterói intensifica análise dos resíduos sólidos para melhorar ainda mais a limpeza urbana da cidade

Para garantir que as estratégias e os planejamentos sejam feitos de forma adequada dentro da política pública de limpeza urbana, a Prefeitura de Niterói realizou a separação e pesagem de amostras dos resíduos coletados regularmente, com o objetivo de analisar o que vem sendo descartado no município, um procedimento conhecido como gravimetria. A amostragem, feita no final de agosto e analisada por especialistas da Companhia de Limpeza (Clin), indicou a predominância da matéria orgânica como principal componente dos resíduos sólidos urbanos em todas as regiões.

A análise foi feita a partir do conteúdo de cinco caminhões de coleta domiciliar, um de cada uma das cinco regiões administrativas distintas da cidade, que foi levado à estação de transbordo do Morro do Céu. Lá, o material foi minuciosamente separado para identificar os percentuais de matéria orgânica, papéis e papelões, vidros, plásticos, metais, têxteis e eletrônicos.

“A gravimetria dos resíduos é uma ferramenta fundamental, pois permite identificar, quantificar e qualificar os diferentes componentes presentes no fluxo de resíduos coletados, servindo como base técnica para o planejamento e a tomada de decisão”, comentou o presidente da Clin, Acílio Borges.

A representatividade dos recicláveis, em especial papel, plástico e vidro, revelou potencial para a ampliação do trabalho de conscientização e divulgação da coleta seletiva e das ações de triagem. A diferença nos percentuais de recicláveis entre as regiões indica também características de consumo distintas, o que pode ser considerado no planejamento de estratégias específicas de gestão e educação ambiental.

“As análises serão feitas regularmente para avaliar o desempenho dos projetos e das campanhas de incentivo à reciclagem em Niterói. Nossa intenção é reduzir ao mínimo possível o descarte de materiais potencialmente recicláveis. Para isso, diversas ações podem ser adotadas, como campanhas de conscientização, melhorias na logística operacional, ações educativas direcionadas ao consumo consciente, especialmente em relação ao descarte de plásticos e têxteis, entre outras iniciativas”, explica a engenheira ambiental e sanitarista da Clin, Lélia Lomardo.

A intenção da Companhia é manter e ampliar o monitoramento gravimétrico, garantindo a atualização periódica dos dados para orientar o planejamento e a avaliação das políticas públicas de limpeza urbana. O relatório da análise gravimétrica está disponível no site da Clin, através do link: https://www.clin.rj.gov.br/SiteCLIN/?page_id=2894&preview_id=2894