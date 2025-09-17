Evento na Universo Niterói apresenta novidades da Biblioteca Virtual Pearson

A parceria entre a Biblioteca Virtual Pearson e a Universidade Salgado de Oliveira (Universo), campus Niterói, promoveu um evento para incentivar os alunos a utilizarem a ferramenta de estudo que possibilita o acesso a uma gama de livros para a formação acadêmica. A dinâmica contou com a premiação de alunos que mais utilizaram o recurso, enquanto os demais poderiam se divertir com um quiz sobre a Pearson com presentes no final.

A biblioteca virtual ajuda os alunos a se desenvolverem e ampliarem seus conhecimentos de forma prática e de fácil acesso, uma vez que pelo celular ou computador há a possibilidade de ler um livro em qualquer lugar ou até mesmo em sala de aula. Além de oferecer um espaço para anotações, marcações, entre outras utilidades.

Leia também:

Aprovação de Lula atinge 50,8% e ultrapassa desaprovação, aponta pesquisa Atlas

Feminicídio em Maricá: filho, de apenas 9 anos, correu em busca de ajuda para socorrer a mãe



“A Person é uma de nossas bibliotecas mais importantes hoje em dia, por ter livros virtuais, nossos e-books, a gente consegue colocar um livro na mão de cada aluno. Então, a biblioteca virtual Pearson é multiusuário, pode ser trabalhado de forma off-line, pode ser adesivada com os post-its que você quiser, pode mudar a parte da acessibilidade [...] Ela se torna uma ferramenta múltipla e 100% adaptável a cada usuário. A Pearson nos procurou e faz um projeto dentro da Universo, que premia os nosso alunos apresentando as funcionalidades da base e, além disso, vão premiar com um kit super especial, com uma mochila, uma jaqueta e outras coisinhas. Serão premiados os cinco alunos que tiveram maior usabilidade”, disse a bibliotecária da Universo, campus Niterói, Sirléia Mattos, 50.

Bibliotecária Sirléia Mattos fala sobre as funcionalidades da biblioteca virtual | Foto: Kiko Charret

A Universo possui uma parceria com a Pearson há mais de uma década, com o objetivo de oferecer aos alunos qualidade de estudo, trazendo mais uma novidade para incentivar a aprendizagem das mais diversas áreas.

“A Pearson é nossa parceira há mais de 10 anos. Em função das novas tecnologias, a Pearson já atua na parte de livro digital conosco, mas agora, com mais essa evolução, a gente está oferecendo o audiolivro. Então, além de o aluno ter na palma da mão o livro ali no celular para ele estudar, também há wifi em todas as salas, para que o aluno dentro da sala de aula, possa consultar o livro, fazer um trabalho, orientado pelo professor. A gente fez essa ação para divulgar ao aluno todos esses serviços, investimos todo mês em novas tecnologias e através desses recursos, o aluno pode acessar até off-line. No caso do audiolivro, mesmo quando não tem internet, o aluno também tem essa possibilidade, de estar em um transporte, de estar no carro escutando o conteúdo de um livro”, contou a professora Patrícia Salgado.

Professora Patrícia Salgado fala sobre as novidades que a Pearson oferece aos alunos | Foto: Kiko Charret

Alunas premiadas

O evento premiou os estudantes que mais acessaram a Pearson durante seus estudos, o que simbolizou para eles um momento de reconhecimento de seus esforços e gratificação.

“A Pearson, oferecida pela Universo tem contribuído para ampliar o conhecimento, porque a gente tem o conhecimento dentro de sala de aula, mas através dela a gente tem acesso a mais conteúdo, com mais explicação, podendo compreender melhor o que está sendo aplicado em sala de aula. Fico muito orgulhosa, porque a gente acaba estudando por mérito e acaba sendo retribuído por isso, eu fico feliz que meu esforço de querer buscar conhecimento tenha frutos como esses. Pretendo usar bastante os presentes no dia a dia, na faculdade”, disse a estudante de Farmácia, Gabriela Serra da Silva Borrher, de 20 anos.

Gabriela Serra da Silva Borrher, estudante de Farmácia da Universo premiada pelo uso da Pearson | Foto: Kiko Charret

“Foi incrível, eu realmente não esperava. Eu ainda não parei para ver totalmente o meu prêmio, mas pelo pouco que vi já amei, com certeza vou usar bastante. Os livros que estão disponíveis me ajudam com bastante conhecimento sobre a psicologia e sobre as áreas que quero exercer”, contou a aluna de Psicologia, Maria Clara Alves, de 18 anos.

Maria Clara Alves, aluna de Psicologia da Universo premiada | Foto: Kiko Charret

Biblioteca Virtual Pearson

A Biblioteca Virtual Pearson atua no mercado há mais de 20 anos, oferecendo obras didáticas e suas ferramentas para todo o Brasil, ultrapassando o total de 4 milhões de usuários, que podem acessar cerca de 18 mil títulos, nas 40 áreas do conhecimento, em 950 instituições parceiras. O recurso ainda facilita que o estudante baixe até 10 livros para leitura off-line através do aplicativo.

“A Pearson foi a pioneira nessa solução de bibliotecas virtuais [...] A gente está constantemente adicionando publicações novas, livros novos, a gente tem a entrada agora de novos livros na área de direito, importantes também na área de odontologia. Hoje, a biblioteca tem 18 mil títulos”, explicou a executiva comercial da Person, Carla Lagos, 36.