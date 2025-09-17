Aprovação de Lula atinge 50,8% e ultrapassa desaprovação, aponta pesquisa Atlas

Pela primeira vez este ano, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece com 50,8% de aprovação, segundo pesquisa AtlasIntel/Bloomberg divulgada nesta quarta-feira (17). Já a desaprovação ao governo foi de 48,3%, enquanto 0,9% dos participantes disseram não ter opinião definida.

De acordo com o levantamento, em maio de 2025 a rejeição ao presidente havia chegado ao maior patamar desde janeiro de 2024, marcando 53,7%, contra 45,4% de aprovação. A partir do fim de julho, no entanto, os índices começaram a se inverter: Lula registrou 50,2% de aprovação contra 49,7% de desaprovação.

Em agosto, o cenário voltou a mostrar predominância da desaprovação, com 51% dos entrevistados avaliando negativamente o governo, frente a 49,7% de aprovação. Já em setembro, os números se inverteram novamente, dentro da margem de erro de 1 ponto percentual para mais ou para menos.

O estudo foi realizado entre os dias 10 e 14 de setembro, com 7.291 pessoas de diferentes regiões do país. A pesquisa tem nível de confiança de 95%, garantindo validade estatística aos resultados.

