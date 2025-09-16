Mulher de PM morre com tiro na nuca em Maricá; marido teria dito que tiro foi acidental

Agentes da Delegacia de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG) investigam a morte de Shayene de Araújo, que foi baleada nesta terça-feira (16), em sua própria casa, no bairro Flamengo, na cidade de Maricá.

Segundo informações preliminares, a mulher estava em casa com seu marido, um Policial Militar, e seus dois filhos. Em determinado momento, ela teria se dirigido ao quarto do casal para apanhar a arma do marido, que havia sido pedida por ele.

Leia também

➣ Homem morto a tiros em Itaboraí estava se mudando por medo da criminalidade na região

➣ Influenciador brasileiro foragido da justiça é preso nos Emirados Árabes

Momentos depois, o homem escutou o barulho do tiro e encontrou sua esposa ferida, com um tiro na nuca. Ele teria solicitado ajuda de vizinhos para levar a mulher ao hospital. No entanto, ela não resistiu e morreu no Hospita Dr. Ernesto Che Guevara, em Maricá.

Por meio de nota, a Polícia Civil limitou-se a informar que "a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) foi acionada. A ocorrência está em andamento."