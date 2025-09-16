Homem acusado de liderar o tráfico de drogas do Complexo da Pedreira, em Costa Barros, é preso no Rio

Policiais militares do 2º Comando de Policiamento de Área (CPA), lotados no 41º BPM (Colégio), após informações repassadas pela Central Disque Denúncia (2253-1177), em uma operação nesta terça-feira (16), no interior do Complexo do Chapadão, prenderam o homem acusado de ser um dos líderes da facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP), Paulo Leone Andrade Serpa, vulgo Xoudo, de 33 anos, principal liderança da comunidade.

Os policiais da Agência de inteligência e do Grupo de Ações Táticas Especiais da Polícia Militar (GAT), durante uma Operação Emergencial no Complexo da Pedreira, em Costa Barros, com a finalidade coibir, roubos de rua, roubos de cargas, roubos de veículos e tráfico de drogas, tendo seu principal objetivo, focar em lideranças do TCP, oriundos do Complexo da Pedreira. Quando em patrulhamento, os policiais tiveram atenção voltada um indivíduo em atitudes suspeitas, tendo o intuito de evadir da comunidade, em uma motocicleta. Após ser detido, foi identificado, tratando-se da principal liderança da Comunidade, Xoudo.

Contra Xoudo, consta uma anotação criminal pelo crime de Roubo Majorado, com ele foi apreendido uma pistola Glock calibre 45, que estava no baú da moto, no momento de sua prisão. Dando continuidade a ação, os policiais ainda apreenderam outros materiais, como um fuzil Colt calibre 5.56 e um rádio transmissor.

Diante dos fatos, a equipe procedeu para 39ª DP (Pavuna), para apresentar os fatos à autoridade judiciária, onde o acusado permaneceu preso e o material apreendido. Posteriormente, foi conduzido a uma unidade prisional da Seap/RJ, onde ficará à disposição da Justiça.

Assim, quem tiver qualquer informações sobre a localização de foragido da justiça denuncie imediatamente, para o Disque Denúncia, pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Anonimato Garantido