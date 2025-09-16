A Fazenda 17 estreia com 'infiltrados'; Confira a lista de participantes
Pela primeira vez, a emissora não divulgou os nomes do elenco antes da estreia
A 17ª edição do reality show rural, A Fazenda, da Record, estreou nessa segunda-feira (15) e promete colocar fogo no feno junto com seus 26 participantes, que brigam pelo prêmio de R$2 milhões. Pela primeira vez, a emissora não divulgou os nomes do elenco antes da estreia.
Uma novidade neste ano foi o anúncio feito pelo diretor do programa Rodrigo Carelli que dois participantes (um homem e uma mulher) são “infiltrados” da produção. A produção dará ordens para os agentes dupla realizarem atividades na fazenda, enquanto os outros participantes têm a missão de descobrir os impostores. No final da brincadeira, eles irão deixar o programa, porém se houve a desistência de um participante eles poderão assumir a vaga.
Confira a lista de peões:
1- Will Guimarães, DJ e modelo
2- Creo Kellab, ator
3- Matheus Martins, ator, modelo e DJ
4- Maria Caporuso, influenciadora e empresária
5- Saory Cardoso, ex de Marcello Novaes
6- Guilherme Boury, ator
7- Gabily, cantora
8- Carol Lekker, miss bumbum 2022
9- Renata Müller, criadora de conteúdo
10- Walério Araújo, estilista
11- Fernando Sampaio, ator
12- Michelle Barros, jornalista e apresentadora
13- Kathy Maravilha, dançarina
14- Tàmiris Assîs, ex de Davi Brito
15- Wallas Arrais, cantor de forró
16- Yoná Sousa, ex-ilhados com a sogra
17- Fabiano Moraes, pai de Vihh Tube
18- Dudu Camargo, apresentador e jornalista
19- Rayane Figliuzi, namorada de Belo
20- Shia Phoenix. ator
21- Luiz Mesquita, lutador
22- Matina Sanzi, criadora de conteúdo
23- Toninho Tornado, humorista
24- Nizam Hayek, ex-BBB
25- Gabriela Spanic, atriz
26- Duda Wendling, atriz