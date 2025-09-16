A Fazenda 17 estreia com 'infiltrados'; Confira a lista de participantes

A 17ª edição do reality show rural, A Fazenda, da Record, estreou nessa segunda-feira (15) e promete colocar fogo no feno junto com seus 26 participantes, que brigam pelo prêmio de R$2 milhões. Pela primeira vez, a emissora não divulgou os nomes do elenco antes da estreia.

Uma novidade neste ano foi o anúncio feito pelo diretor do programa Rodrigo Carelli que dois participantes (um homem e uma mulher) são “infiltrados” da produção. A produção dará ordens para os agentes dupla realizarem atividades na fazenda, enquanto os outros participantes têm a missão de descobrir os impostores. No final da brincadeira, eles irão deixar o programa, porém se houve a desistência de um participante eles poderão assumir a vaga.

Confira a lista de peões:

1- Will Guimarães, DJ e modelo

2- Creo Kellab, ator

3- Matheus Martins, ator, modelo e DJ

4- Maria Caporuso, influenciadora e empresária

5- Saory Cardoso, ex de Marcello Novaes

6- Guilherme Boury, ator

7- Gabily, cantora

8- Carol Lekker, miss bumbum 2022

9- Renata Müller, criadora de conteúdo

10- Walério Araújo, estilista

11- Fernando Sampaio, ator

12- Michelle Barros, jornalista e apresentadora

13- Kathy Maravilha, dançarina

14- Tàmiris Assîs, ex de Davi Brito

15- Wallas Arrais, cantor de forró

16- Yoná Sousa, ex-ilhados com a sogra

17- Fabiano Moraes, pai de Vihh Tube

18- Dudu Camargo, apresentador e jornalista

19- Rayane Figliuzi, namorada de Belo

20- Shia Phoenix. ator

21- Luiz Mesquita, lutador

22- Matina Sanzi, criadora de conteúdo

23- Toninho Tornado, humorista

24- Nizam Hayek, ex-BBB

25- Gabriela Spanic, atriz

26- Duda Wendling, atriz