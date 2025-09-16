Jovem espancado em bar de São Gonçalo será sepultado nesta quarta-feira (17)

Será sepultado nesta quarta-feira (17), às 13h, no Cemitério São Miguel, em São Gonçalo, o corpo de Gabriel Vasconcelos Machado, de 27 anos. O jovem, que trabalhava como entregador de aplicativo, foi brutalmente espancado no último domingo (14) no bairro Mutondo e morreu horas depois, já na manhã de segunda-feira (15), após uma cirurgia de emergência no Hospital Estadual Alberto Torres.

Gabriel assistia a uma partida de futebol em um bar, na Travessa Maria Alice, quando foi surpreendido por um agressor que o atingiu pelas costas. Mesmo diante de dezenas de testemunhas, ninguém interveio, e o agressor fugiu após as agressões.

Leia também:

Entregador de aplicativo é espancado e morre após assistir jogo em bar de São Gonçalo

PF prende caminhoneiro com cerca de 1 tonelada de maconha e um fuzil na Rodovia Presidente Dutra

A vítima chegou a ir para casa, mas passou mal e foi levado às pressas para o hospital, onde precisou retirar parte do baço. Apesar do procedimento bem-sucedido, Gabriel não resistiu.

O caso é investigado pela Polícia Civil, que já identificou o suspeito. Testemunhas afirmam que o agressor seria um conhecido de Gabriel e que teria agido por ciúmes. Há ainda suspeitas de que ele sabia da condição de saúde da vítima, que possuía apenas um rim, e teria desferido os golpes propositalmente na região abdominal.

Até o momento, o agressor segue foragido.